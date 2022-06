Десятки человек погибли в результате нападения на церковь в Нигерии

Десятки человек были убиты в католической церкви Святого Франциска на юго-западе Нигерии в результате нападения боевиков, сообщил в воскресенье, 5 июня, губернатор штата Ондо Аракунрин Акередолу. Он осудил "подлую и сатанинскую" атаку, пообещав поймать нападавших и обеспечить правосудие.

"Я призываю наш народ сохранять спокойствие и бдительность. Не берите правосудие в свои руки. Я поговорил с руководителями силовых структур. Меня также заверили, что будут развернуты сотрудники органов безопасности для наблюдения и восстановления нормальной обстановки в Ово", - написал Акередолу в Twitter.

Аделегбе Тимилейн, представляющий округ Ово в нижней палате парламента Нигерии, сообщил, что во время нападения был похищен священник церкви. По оценке парламентария, атака унесла жизни более 50 человек.

I am deeply saddened by the unprovoked attack and killing of innocent people of Owo, worshiping at the St. Francis Catholic Church, Today.

The vile & satanic attack is a calculated assault on the peace-loving people of Owo Kingdom who have enjoyed relative peace over the years. pic.twitter.com/30fMbfnOxc