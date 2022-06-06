Десятки человек погибли в результате нападения на церковь в Нигерии

Десятки человек были убиты в католической церкви Святого Франциска на юго-западе Нигерии в результате нападения боевиков, сообщил в воскресенье, 5 июня, губернатор штата Ондо Аракунрин Акередолу. Он осудил "подлую и сатанинскую" атаку, пообещав поймать нападавших и обеспечить правосудие.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я призываю наш народ сохранять спокойствие и бдительность. Не берите правосудие в свои руки. Я поговорил с руководителями силовых структур. Меня также заверили, что будут развернуты сотрудники органов безопасности для наблюдения и восстановления нормальной обстановки в Ово", - написал Акередолу в Twitter.

Аделегбе Тимилейн, представляющий округ Ово в нижней палате парламента Нигерии, сообщил, что во время нападения был похищен священник церкви. По оценке парламентария, атака унесла жизни более 50 человек.

I am deeply saddened by the unprovoked attack and killing of innocent people of Owo, worshiping at the St. Francis Catholic Church, Today. The vile & satanic attack is a calculated assault on the peace-loving people of Owo Kingdom who have enjoyed relative peace over the years. pic.twitter.com/30fMbfnOxc — Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) June 5, 2022

Президент Нигерии осудил нападение

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари выразил осуждение нападению, назвав его "чудовищным". Ватикан выпустил заявление, где говорится, что папа римский Франциск молится о жертвах, которых "постигла болезненная смерть в момент празднования".

Боевики ворвались в церковь во время воскресной службы, открыв огонь по прихожанам, сообщают местные СМИ. Нападавшие также использовали взрывчатку, но, согласно первоначальным сведениям, большинство пострадавших получили огнестрельные ранения.

Среди жертв, как сообщается, были прихожане церкви, а также дети. Личности преступников, которые скрылись с места происшествия вскоре после атаки, еще не установлены.