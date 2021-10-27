Десятки человек задержаны в Беларуси за подписку на признанные экстремистскими Telegram-каналы

В понедельник, 25 октября, в Гомеле были задержаны почти 30 человек за подписку на Telegram-каналы, признанные в Беларуси экстремистскими. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".

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По данным правозащитников, на некоторых задержанных составили протоколы за распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

На сайте проекта опубликованы фамилии 24 задержанных. Одну из задержанных — 22-летнюю студентку Янину Змитрович — суд признал виновной и арестовал на 15 суток.

Более 100 Telegram-каналов в Беларуси признаны экстремистскими

Экстремистскими в Беларуси объявлены более 100 Telegram-каналов, в том числе Telegram-канал Nexta Live, Nexta и его логотип, сатирический канал Luxta, а также Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

13 октября Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси сообщило, что подписчики Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как "участники экстремистского формирования". Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до семи лет. Ведомство намерено действовать, опираясь на принятое 12 октября постановление правительства Беларуси "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма".

Деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков белорусских Telegram-каналов и чатов, объявленных экстремистскими, практически завершена, заявил МВД Беларуси 14 октября.