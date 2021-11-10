Десятки мигрантов прорвались через границу Беларуси с Польшей

Две большие группы нелегальных мигрантов проникли в Польшу с территории Беларуси, сообщает в среду, 10 ноября, польское радио Bialystok со ссылкой на Пограничную службу. По данным радиостанции, несколько десятков человек прорвали пограничные заграждения в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж.

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Пресс-секретарь Пограничной службы Подляского воеводства Катаржина Зданович рассказала, что в обоих случаях заграждения были снесены с применением силы. Часть мигрантов удалось вернуть к линии границы, поиски остальных продолжаются, сказала она.

Отмечается, что возле пограничного перехода "Кузница", где нелегалы пытались прорваться через заграждения в начале этой недели, обстановка на данный момент спокойная. На белорусской стороне находится несколько сотен человек.

Массовая волна нелегалов из Беларуси

Ситуация на границе двух стран обострилась в понедельник, 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.

В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.