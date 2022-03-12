Десятки сербских националистов поддержали российскую агрессию в Украине

В субботу десятки сербских националистов вышли на улицы столицы Республики Сербской Баня-Луки в Боснии и Герцеговине, чтобы продемонстрировать поддержку российского вторжения в Украину.

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Демонстранты, прошедшие под флагами Российской Федерации, выразили мнение, что война, начатая Россией — это "легитимная борьба за освобождение порабощенного народа".

"Россия воюет не с Украиной, а с евроатлантическими силами, которые хотят доминировать и захватить мир", — заявил один из приблизительно сотни демонстрантов Здравко Мочевич.

Демонстрацию организовал сербский филиал российской неонацистской банды мотоциклистов "Ночные волки". Это банда известна как поклонники Владимира Путина, поддерживающие протеже российского президента — лидера боснийских сербов Милорада Додика. В последнее время Додик активно угрожает властям Боснии и Герцеговины выходом Сербской республики из страны, что вызывает обеспокоенность возможным возобновлением конфликта в регионе.

Согласно принятому в 1995 году Дейтонскому соглашению, которое положило конец кровавой гражданской войне в регионе, Босния и Герцеговина поделена на автономные части. Додик представляет одну из них – Республику Сербскую.

Сама Босния и Герцеговина в недавнем голосовании ООН присоединилась к тем странам, которые осудили российское вторжение в Украину.