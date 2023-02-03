Десятки танков Leopard 1 могут подготовить для отправки в Украину уже в ближайшее время

Власти Германии одобрили поставку Украине 88 немецких танков Leopard 1 из собственных запасов, выяснила Süddeutsche Zeitung. Эту информацию подтвердил в пятницу, 3 февраля, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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Поставка Leopard 1 может произойти в любое время после того, как их отремонтируют. Ремонтом будут заниматься компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Предполагается, что Украина получит их не бесплатно, а купит у Rheinmetall на общую сумму более 100 млн евро, пишет "Новая газета. Европа".

На прошлой неделе Берлин принял решение о поставке Украине 14 основных боевых танков Leopard 2 со складов бундесвера. По данным газеты, ФРГ также ведет переговоры о закупке 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара для отправки их в Украину.

Leopard 1 — один из первых послевоенных танков Германии, который производился с 1965 года. В большинстве стран его уже вывели из эксплуатации или сняли с вооружения. В ФРГ на смену этим танкам пришли более современные Leopard 2.