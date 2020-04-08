Десятки тысяч человек покинули Ухань после открытия города

Порядка 65 000 человек выехали из китайского города Ухань в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в ночь на среду, 8 апреля, сообщает агентство AP.

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Речь идет о людях, воспользовавшихся поездами и самолетами. Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги.

За последние дни в Ухане не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. В то же время местные органы здравоохранения призвали жителей покидать город или район только в случае необходимости, так как не исключена повторная волна эпидемии.

SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в Ухане в конце 2019 года. 23 января 2020 года город, ставший очагом эпидемии, переросшей позднее в глобальную пандемию, был полностью изолирован от внешнего мира. В одном только Ухане свыше 50 000 человек были инфицированы коронавирусом, почти 2600 жителей города умерли от вызываемой им пневмонией Covid-19.