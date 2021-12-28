Десятки тысяч человек в Германии протестовали против пандемийных ограничений
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Многотысячные протесты против коронавирусных ограничения прокатились по городам Германии в понедельник, 27 декабря. По данным полиции, больше всего противников нынешней стратегии правительства по борьбе с SARS-CoV-2 вышло на улицы в Восточной Германии - только в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания число протестующих в совокупности составило около 15 тысяч человек.

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Отмечены одиночные конфликты с полицией, в целом акции проходили достаточно мирно.

Так, в портовом городе Росток на пике количество демонстрантов достигало около 6500, в городе Шверин — примерно 2750, в Нойбранденбурге — примерно 2400 человек. Во многих населенных пунктах меньшего размера также протестовали сотни человек. В тот же день в этой федеральной земле вступили в силу более строгие ограничения, включающие временное закрытие музеев, театров, кинотеатров и других досуговых учреждений.

Около 9000 протестующих в Бранденбурге

Кроме того, в федеральной земле Бранденбург против действующей антикоронавирусной политики протестовали около 9000 человек в 16 населенных пунктах. В столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге около 5000 человек прошли по центру города шествием, в городах Галле и Хальберштадт на улицы вышли около 1500 человек в каждом, в Виттенберге — около 1900, в Биттерфельде — около 1100 человек.

В федеральной земле Тюрингия количество протестующих в разных городах достигало 4000 человек. В саксонском городе Баутцен полицию закидали бутылками и файерами, когда она попыталась остановить демонстрантов. В Лейпциге в районе Энгельсдорф полиция остановила шествие в количестве примерно 250 человек.

Протесты на западе Германии

В западной части страны протестные акции собрали значительно меньше людей, но также прошли в разных федеральных землях — в Сааре (около 3000 человек), Гессене (около 1000), Райнланд-Пфальце (около 1500), также акции протеста состоялись в Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии. В целом они были мирными, лишь в городе Примазенс двое демонстрантов атаковали полицейских, когда те попросили их надеть защитные маски.

Ужесточение ограничений

Кроме того, с 27 декабря более жесткие коронавирусные ограничения вступили в силу в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и Бранденбурге. Другие федеральные земли присоединятся к новым ограничениям 28 декабря. Накануне акция против ограничений в связи с пандемией в Швайнфурте (Бавария) переросла в столкновения активистов с полицией.

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