Детей, выживших после крушения самолета, нашли в джунглях через 40 дней
Foto: Vida Press

Спустя 40 дней после крушения легкомоторного самолета Cessna 206 в джунглях Амазонки нашли живыми четырех детей. Об этом сообщает телеканал Euronews.

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Спустя 40 дней после крушения легкомоторного самолета Cessna 206 в джунглях Амазонки нашли живыми четырех детей. Об этом сообщили колумбийские военные, которые опубликовали в соцсетях фото спасенных детей, самому старшему из которых 13 лет, самому младшему - 11 месяцев.

Состояние здоровья спасенных не вызывает больших опасений, у них отмечено обезвоживание организма и укусы насекомых.

Катастрофа произошла 1 мая из-за отказа двигателя. Всего в самолете находились семь человек - мать спасенных детей, пилот и еще один пассажир погибли.

Президент Колумбии Густаво Петро написал в Твиттере, что это "радостный день для всей страны".

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