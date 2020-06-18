Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма

Вероятность того, что на Земле в ближайшие 10 лет случится кризис, связанный с войной, новой пандемией или природным катаклизмом, превышает 33%, оценили аналитики Deutsche Bank. На горизонте 20 лет вероятность становится выше 50%, пишет портал РБК.

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Вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет составляет 33,5%. Такая оценка приводится в докладе исследовательского подразделения Deutsche Bank "После коронавируса: следующий масштабный риск экстремального события" (датирован 16 июня, есть у РБК).

Банк указывает, что такая вероятность больше, чем, например, шансы нынешнего фаворита европейского клубного футбола "Баварии" на победу в Лиге чемпионов в этом году, исходя из котировок Betfair.

Четыре риска

Аналитики во главе со стратегом Deutsche Bank Джимом Ридом рассмотрели четыре экстремальных риска, присвоив им такие вероятности наступления в течение одного года:

пандемия гриппа, жертвами которой могут стать более 2 млн человек, — 2%;

мощнейшее извержение вулкана — 0,15%;

геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце, сопоставимая с солнечным суперштормом 1859 года, — 1,06%;

мировая война — 0,625%.

Если вероятность наступления события в течение года равна 2%, то вероятность этого же события в течение десяти лет по закону биномиального распределения будет равна 16,7%. События, рассматриваемые Deutsche Bank, считаются независимыми, то есть их вероятности можно сложить. Вероятность того, что в предстоящее десятилетие произойдет хотя бы одно из них, составляет 33,5%. На горизонте 20 лет вероятность такого исхода повышается до 55,7%, пишут авторы.

Deutsche Bank заимствовал оценки вероятности пандемии, извержения вулкана и солнечной вспышки из других исследований. Для оценки вероятности глобальной войны аналитики банки взяли произвольную "консервативную" оценку в 0,625%, или 1 к 160 ежегодно. Эта оценка ниже, чем подразумевает история последних столетий, отмечает Deutsche Bank, что связано с "более взаимосвязанной и кооперативной глобальной обстановкой" в наши дни и со сдерживающим влиянием ядерного оружия.