Девочка, которая боялась уколов. Элизабет Холмс хотела изменить мир, а теперь ее начинают судить за мошенничество

Основательнице компании Theranos Элизабет Холмс, которая семь лет назад стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире, грозит до 20 лет тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве и обмане инвесторов. Ее компания разрабатывала универсальный прибор для диагностики заболеваний, но после многих лет ожиданий оказалось, что это — просто красивая коробочка.

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Сегодня, 31 августа, в федеральном суде Калифорнии начинается рассмотрение дела Элизабет Холмс и ее партнера Рамеша Балвани. Суд переносили уже четыре раза: трижды из-за пандемии коронавируса, а затем из-за беременности Холмс. Ожидается, что процесс продлится около трех месяцев.

37-летней Элизабет Холмс, которую в начале 2010-х называли "Стивом Джобсом в юбке", грозит до 20 лет тюремного заключения.

Де-факто ее бизнес кончился в 2015 году после выхода серии статей журналиста The Wall Street Journal Джона Каррейру. Он расследовал деятельность Theranos на протяжении нескольких лет и сумел доказать, что компания в условиях крайней закрытости и жесткости по отношению к собственным сотрудникам разрабатывает пустышку.

В 2018-м Каррейру написал книгу "Дурная кровь" о деятельности Theranos, она стала бестселлером. Документальный фильм на ее основе снял канал HBO — один из главных игроков в мире на этом рынке. В производстве и художественный фильм об истории Theranos, Элизабет Холмс там сыграет звезда "Голодных игр" и лауреатка "Оскара" Дженнифер Лоуренс.

Айпод для медицины

Холмс выросла в столичном Вашингтоне в семье федерального чиновника и сотрудницы Конгресса США, и, согласно ее официальной биографии, с раннего детства мечтала "изменить мир". "Все, чего я по настоящему хочу, это открыть что-то новое", — написала она в письме своему отцу в возрасте девяти лет.

Элизабет Холмс с отличием окончила школу, поступила в престижный Стэнфордский университет, но бросила его, когда ей было 19 лет. В 2003 году она основала стартап под названием Theranos (здесь объединены слова "терапия" и "диагностика"). Ее идея была крайне амбициозной: создать прибор, который всего по одной капле крови сможет ставить широкий спектр диагнозов.

Дело в том, что Холмс говорила, что очень боялась прививок и шприцев, поэтому и поставила задачу: диагностирование болезни по капле крови из пальца.

Холмс никогда не скрывала, что она считает основателя Apple Стива Джобса своим кумиром. Создаваемую Theranos систему "Эдисон" она называла "айподом в медицине". И утверждала, что вскоре этот аппарат появится в каждом доме.

В 2007 она пригласила на работу в Theranos нескольких сотрудников компании Джобса, поручив им разработку дизайна прибора для анализа крови. Согласно планам Холмс, этот прибор должен был иметь сенсорный экран, напоминающий iPhone, а для разработки его корпуса она пригласила известного в Кремниевой долине специалиста по промышленному дизайну Ива Бехара.

О компании уже вовсю говорили на рынке; Холмс полностью сменила имидж. Она стала носить черные водолазки, в которых часто появлялся на публике Стив Джобс, и узкие черные брюки.

В своих интервью она утверждала, что разработанная ей система анализов позволяет на самых ранних стадиях выявить ВИЧ-инфекцию и различные формы рака.

В 2013 году Холмс подписала контракты об установке приборов "Эдисон" в сетях аптек Walgreens и и супермаркетов Safeway в США. И в переговорах с их владельцами она первый раз серьезно пошла против истины, утверждая, что систему диагностики уже использовали в армии Соединенных Штатов, тогда как с ней там просто ознакомились. А также что уникальная разработка позволит диагностировать смертельные заболевания еще до того, как это смогли бы сделать врачи — доказательств этого у Холмс тоже не было.

"Мы создадим мир, в котором больше никто не будет прощаться слишком рано", — говорила тогда она.

Президенты, госсекретари и миллиарды

В длинном списке инвесторов Theranos всего за несколько лет оказались медиамагнат Руперт Мердок, экс-президент США Билл Клинтон и Бетси Девос, занявшая потом пост министра образования в кабинете Дональда Трампа.

В совет директоров компании вошли бывшие госсекретари США Джордж Шульц и Генри Киссинджер, а также генерал Джеймс Мэттис, возглавивший при президенте Трампе Пентагон.

Семейство Девос инвестировало в компанию 100 млн долларов, а общая сумма инвестиций тогда превысила 900 млн.

В 2009 главой компании Theranos стал бизнесмен Рамеш Балвани. Как позднее стало известно, Холмс вступила с ним и в интимные отношения, но об этом инвесторам не сообщалось.

После подписания контрактов с Walgreens и Safeway капитализация стартапа достигла 9 млрд долларов. Холмс стала самой молодой в истории женщиной, самостоятельно заработавшей более 1 млрд долларов. Ее фотографии были на обложках ведущих бизнес-изданий США — в журналах Forbes и Fortune. Журнал Time включил ее в список 100 наиболее влиятельных людей в Соединенных Штатах.

Кровь и нервы

Журналист The Wall Street Journal Джон Каррейру изучал деятельность Theranos еще с 2000-х годов. Сначала с любопытством, а потом все с более нарастающим изумлением, как он позже писал в своей книге "Дурная кровь" (в названии обыгрывается слоган Theranos — True blood — настоящая или родная кровь).

Из разговоров с бывшими и действующими сотрудниками (некоторые из них так боялись, что встречи организовывались на очень высоком уровне конспирации) Каррейру выяснял, что ключевых сотрудников в Theranos запугивали, ими манипулировали и напрямую угрожали, заставляли идти на подлог. Их увольняли — и подписывали договоры о разрыве контракта таким образом, что любая огласка разорила бы их.

Но самое главное, у Theranos ничего не получалось. Всего одной капли крови было критично мало для того, чтобы поставить достоверный диагноз. Результатами исследований манипулировали, в документах для инвесторов становилось все больше и больше откровенно не правдивой информации.

23 мая 2013 года в своем доме покончил с собой 67-летний биохимик Йан Гиббонс — основной разработчик технологии Theranos. На следующий день он должен был выступать в суде — защищая свою технологии от первых истцов.

Конец Theranos

Согласно расследованию The Wall Street Journal, опубликованном осенью 2015 года, разработки компании Theranos давали неверные результаты, что приводило к массовым постановкам ложных диагнозов. У пациентов ошибочно диагностировали, в том числе, ВИЧ и рак. Последовали новые судебные иски.

Одним из источников издания стал внук бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, Тайлер Шульц, который входил в совет директоров компании — это он первым заявил, что технология, предлагаемая Theranos, попросту не работает.

В ноябре 2016-го, сеть супермаркетов Walgreens подала на Theranos в суд, обвинив компанию в нарушении условий контракта, и потребовав вернуть инвестиции в размере 140 млн долларов. В 2017 году процесс закончился мировым соглашением, согласно которому Холмс должна была выплатить чуть меньше 30 млн.

В марте 2018 года Элизабет Холмс объявила о закрытии компании, и добилась мирового соглашения с федеральной комиссией по ценным бумагам США (SEC). Это обошлось ей в 500 тыс. долларов и десятилетний запрет на то, чтобы занимать руководящие должности в публичных компаниях.

Но уже летом 2018-го прокуратура Северного округа штата Калифорния после собственного расследования деятельности Theranos предъявила обвинения в мошенничестве Холмс и ее партнеру Балвани.

К этому времени пара уже рассталась, и оба добровольно сдались ФБР. Их отпустили под залог.

Холмс и Балвани не признают свою вину, и, как утверждают источники агентства Bloomberg, Холмс намерена утверждать во время суда, что к мошенничеству ее склонил Балвани, оказывая на нее моральное и сексуальное давление.