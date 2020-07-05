Девять книг изъяты из библиотек Гонконга для проверки на соответствие новому закону о национальной безопасности

В Гонконге девять книг изъяты из библиотек для проверки на соответствие новому закону о национальной безопасности, передает "Интерфакс" со ссылкой на гонконгскую газету The South China Morning Post.

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Речь идет о книгах, отстаивающих идеи автономного развития Гонконга. В частности, читатели лишены доступа к книгам активиста студенческого движения Джошуа Вонга и члена Законодательного совета Тани Чан. После проверки будет принято решение, останутся ли издания в общественном доступе.

Закон о национальной безопасности Гонконга вступил в силу 30 июня. В нем излагаются обязательства центрального правительства КНР и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью подрыва национальной безопасности.

Полиция предупредила, что гонконгские активисты, которые будут распространять и демонстрировать материалы в поддержку независимости, будут подвергаться аресту и судебному преследованию.

Сразу после вступления в силу нового закона о национальной безопасности в Гонконге задержали более 300 участников антиправительственных акций. Среди них четверо — пятеро мужчин и четыре женщины -подозреваются непосредственно в нарушении нового закона.

Решение о принятии закона по Гонконгу вызвало волну критики в адрес Пекина со стороны США и западных стран, Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников. Кроме того, в понедельник Штаты объявили о прекращении экспорта в Гонконг американской военной продукции и технологий двойного назначения. Во вторник министерство торговли США пообещало "возможность введения дальнейших ограничений".