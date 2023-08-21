ДГБ Литвы: белорусская активистка Ольга Карач сотрудничала с разведкой России

Проживающая в Литве белорусская активистка Ольга Карач сотрудничала с Российской разведслужбой, заявил Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы.

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На основании предоставленной ДГБ информации руководителю Центра международной гражданской инициативы "Наш дом" было отказано в предоставлении убежища. Оценка проводилась, когда Департамент миграции принимал решение о предоставлении убежища.

"По данным ДГБ, активистка белорусской оппозиции О. Карач, проживающая в Литве, сотрудничала с Российской разведслужбой", — говорится в документе, которым располагает BNS.

Сама О. Карач опровергла BNS информацию о сотрудничестве со спецслужбами России и Белоруссии.

"Я не сотрудничала ни с какими спецслужбами, ни российскими, ни белорусскими", — заявила в понедельник О. Карач.

"Это клеветническое обвинение в адрес нашей организации звучит уже не первый раз. К сожалению, такие абсурдные вещи приходится отрицать и защищать в суде. Я намерена обратиться в суд", — добавила она.

СВЯЗИ — ДАВНИЕ

В информации ДГБ указано, что О. Карач посещала территорию России в 2015-2019 годах, где встречалась с сотрудниками российской разведки. По данным ДГБ Литвы, О. Карач также поддерживала с ними контакт посредством обезличенных средств связи.

В ведомстве утверждают, что О. Карач передала подготовленные ею документы лицам, связанным с российской разведкой, предоставляла информацию о представителях белорусского режима и оппозиции и их деятельности.

По данным ДГБ, О. Карач стремилась заручиться поддержкой российского правительства в своей политической деятельности в Беларуси и обсуждала свои возможные политические обязательства перед Россией с представителями российской разведки.

"Представители российской разведки заботились об имидже О. Карача в Литве и за рубежом, давали советы и предложения по деятельности в публичном пространстве, предупреждали и инструктировали, как снизить риски", — говорится в документе.

В нем также говорится, что российская разведка сохраняет заинтересованность в использовании О. Карач для реализации целей разведки и оказания влияния в Литве и за рубежом.

"Российская разведка может использовать связи с О. Карач для деятельности, направленной против Литвы и ее интересов, поэтому представляет угрозу безопасности литовского государства", — говорится в заключении.

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В нем также говорится, что представленные обстоятельства также подтверждаются засекреченной информацией, имеющейся в распоряжении ДГБ.

ОБВИНЕНИЯ НАЗЫВАЕТ АБСУРДОМ

В понедельник О. Карач заявил BNS, что литовская разведка должна проверять информацию при выдвижении подобных обвинений.

"Я очень благодарна Литве, что она в свое время спасла моих детей, потому что КГБ Беларуси пытался похитить моих детей, чтобы шантажировать меня, Литва спасла меня и моих детей. Сейчас я чувствую разочарование и злость, (…) нельзя огульно полагаться на отчеты других неправительственных организаций, которые считают нас своими конкурентами, нужно все перепроверять", — заявила представитель "Нашего дома".

"Я понимаю, что сейчас в Литве тесно различным белорусским организациям, и начинается некрасивая борьба за влияние, власть, но могу сказать однозначно, что сотрудничества не было и быть не могло", — подчеркнула она.

О. Карач утверждала, что в последний раз она была в России в октябре 2019 года и участвовала в конференции. В марте 2020 года она сбежала из Беларуси в Литву и с тех пор не была ни в России, ни на родине.

Белорусская активистка заявила, что никогда не обращалась за финансовой поддержкой к представителям России и никогда не общалась с сотрудниками спецслужб этой страны.

"Встреч с сотрудниками российской разведки не было. Я действительно бывала в России на различных конференциях, но о встречах с представителями разведки мне ничего не известно. Конечно, там были разные люди, но откуда мне знать, сотрудничают ли они с КГБ. Простите меня за сравнение, я не хочу обидеть, но и вы можете сотрудничать и с КГБ, откуда мне знать", — заявила BNS О. Карач.

"Если бы кто-то во время встречи показал удостоверение сотрудника Федеральной службы безопасности, я бы послала его нецензурными словами", — добавила она.

По словам О. Карач, ее временный вид на жительство в Литве истекает через две недели. Она не исключила, что он может быть не продлен.

На прошлой неделе Департамент миграции отказал в предоставлении убежища О. Карач.

Руководитель "Нашего дома" получила вид на жительство в Литве в 2014 году и утверждает, что до весны 2020 года жила между Литвой и Беларусью, а затем переехала в Вильнюс. Она подала прошение о предоставлении убежища в 2022 году.

Сама О. Карач заявила, в мотивах ДГБ Литвы о том, почему она является угрозой нацбезопасности были упомянуты ее имевшие место ранее поездки на конференции в Россию и ее интервью с российским политиком Владимиром Жириновскисом в 2021 году.

"Наш дом" оказывает гуманитарную, психологическую и другую помощь белорусам как на родине, так и в Литве, отслеживает нарушения прав человека.

В 2022 году минский режим признал эту организацию экстремистской, а в 2021 году белорусский КГБ внес О. Карач в "список террористов".