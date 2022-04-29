ДГБ Литвы: РФ через посредников хочет приобрести западные технологии для армии и разведки

Россия стремится приобрести через посредников западные технологии для разведки и военных целей, и Литве как транзитной стране придется управлять этими рисками, считают в Департаменте государственной безопасности (ДГБ).

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По данным ДГБ, российская военная промышленность, скорее всего, останется зависимой от западных технологий, и санкции не уменьшат потребности в посредниках. Контролируя транзитные и экспортные потоки товаров в Россию, Литва несет ответственность за управление рисками направления товаров западных производителей для увеличения военной мощи России, говорится в отчете о деятельности ДГБ за прошлый год, опубликованном в пятницу.

Российской военной промышленности по причине экономических санкций, введеных в связи с развязанной войной в Украине, стало трудно получать товары, необходимых для заполнения технологических пробелов.

По данным ДГБ, Россия использует логистическую инфраструктуру Литвы, как одной из транзитных стран, и услуги компаний-посредников для закупки товаров у западных производителей. Экспорт товаров из Литвы организуют представители логистики, выполняющие заказы из России.