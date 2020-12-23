Die Welt не исключила, что Навального обвинят в госизмене по возвращении в Россию

"Видео, на котором предполагаемый российский агент признается в покушении на Алексея Навального, произвело сенсацию по всему миру. На следующий день Москва вызвала послов Германии, Швеции и Франции — и ввела санкции против ЕС. Это четкий сигнал", — пишет немецкое издание Die Welt.

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Если то, что рассказал мужчина, которому позвонил Навальный, соответствует действительности, это можно считать "новым провалом спецслужб Владимира Путина", отмечает журналист Павел Локшин.

"Тем не менее для Кремля Навальный не является в первую очередь внутриполитической проблемой. Благодаря репрессивным методам и манипуляции выборами, Путин крепко держит политическую жизнь страны под контролем — пока. Поэтому российский президент может себе позволить, как, например, на недавней пресс-конференции, открыто признавать, что за Навальным следят спецслужбы. Одновременно Путин преуменьшает его значение: "Если бы уж хотели [отравить], то, наверное, довели бы до конца".

"Однако теперь дело Навального достигло значительно большего масштаба. (…) Так как Навальный делает все это, находясь в Германии, это влияет и на отношения Москвы с Западом — прежде всего с Германией, — указывает издание. — Поэтому неудивительно, что Кремль отвечает на новые разоблачения Навального соответствующим образом". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предположил во вторник, что Навальный страдает маниями преследования и величия. "Однако настоящие адресаты этих высказываний сидят в западноевропейских правительствах", — говорится в статье.

Российское министерство иностранных дел также сообщило, что на "недружественные шаги" со стороны ЕС — то есть санкции против руководителей предполагаемых отравителей Навального — оно отреагирует расширением своего "черного списка".

"Реакции Москвы показывают, что у диалога по делу Навального мало шансов на взаимопонимание — либо он вообще невозможен, — отмечает издание. — (…) Последние события в деле Навального могут надолго отяготить германо-российские отношения. Насколько важен оппозиционный политик для официального Берлина, федеральный канцлер Ангела Меркель показала своим визитом к Навальному. Хотя он и объявил о желании вернуться в Россию, сегодня он играет большую роль, нежели роль главного героя расследования, разоблачающего российские спецслужбы".

"Этим видео Навальный делает главный инструмент власти Путина мишенью для насмешек и издевок. Этого Кремль ему не простит. Навальный, его семья и его соратники годами подвергаются государственным репрессиям, которые теперь, вероятно, возрастут. После возвращения в Россию оппозиционер может сразу оказаться за решеткой, например, из-за госизмены — мнимые доказательства этому российским органам безопасности не придется искать долго", — полагает издание.

"Если Навальный теперь останется в Германии и станет оппозиционером в изгнании, для него самого мало что изменится. С большинством своих сторонников он в любом случае общается посредством видео на YouTube. Однако для Берлина это будет означать, что ФРГ предоставляет убежище заклятому врагу Путина, чье имя российский президент избегает называть. Тем самым Германия может стать местом, где критик Кремля Навальный сможет спокойно заниматься своим делом — с благословения немецкого правительства, как посчитает Россия. Для отношений обеих стран, сложившихся в последнее время, это будет новшеством с пока непредсказуемыми последствиями", — заключает Die Welt.