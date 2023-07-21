"Дипломатическая мудрость Киссинджера": зачем бывший госсекретарь США поехал в Пекин и к чему это может привести

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер нанес неофициальный визит в Пекин, где был принят председателем КНР Си Цзиньпином и министром обороны Ли Шанфу.

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Последняя встреча — наиболее интересна, потому что совсем недавно Ли Шанфу не стал встречаться со своим официальным американским коллегой, главой Пентагона Ллойдом Остином.

Сумеет ли Киссинджер, отметивший в мае свое 100-летие, добиться какого-то прорыва в американо-китайских отношениях, сказать сложно, но Си Цзиньпин встретил его тепло: государственное телевидение показало, как китайский президент на встрече с бывшим дипломатом улыбается и говорит, что очень рад его видеть.

"Мы никогда не забудем наших старых друзей и не забудем ваш исторический вклад в развитие американо-китайских отношений и дружбы между двумя народами", — добавил он.

Далеко не все в Юго-Восточной Азии относятся к Киссинджеру с такой же теплотой, как китайцы. Главным образом, это связано с его ролью в американской войне во Вьетнаме. Поначалу он ее поддерживал, но потом стал считать, что США из Вьетнама должны уйти как можно быстрее и с минимальными потерями. При этом он продолжал наставать на поддержке Южного Вьетнама вплоть до его падения в 1975 году, что не прибавило бывшему госсекретарю популярности в глазах лидеров коммунистического Севера.

Однако официальный Китай высоко ставит его заслуги, которые помогли Пекину восстановить отношения с внешним миром вообще и с США в частности. Именно благодаря его действиям, внешнеполитический курс Китая и его экономика были переориентированы на Запад.

В 1971 году, когда между США и Китаем официально не было никаких связей, Киссинджер тайно приехал в Пекин, чтобы подготовить визит президента США Ричарда Никсона. Он состоялся в следующем году, когда американский президент встретился с высшими лидерами страны, включая "великого кормчего" Мао Цзэдуна. Это стало возможным после того, как стараниями Киссинджера США согласились признать Тайвань частью КНР и вывести оттуда свои войска.

Этот визит стал краеугольным камнем, после которого началась нормализация американо-китайских отношений и выход китайской экономики на мировой рынок. Этот дипломатический прорыв, кстати, был крайне невыгоден тогдашнему СССР, что для американской внешней политики тоже было совсем неплохо.

Что может сделать отставной дипломат?

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С одной стороны — ничего. Тем более, что госдепартамент США заявил, что ему известно о визите Киссинджера, но что тот поехал в Китай "по собственному желанию, а не от имени правительства Соединенных Штатов".

С другой — в ходе неофициальных визитов могут быть достигнуты договоренности и выдвинуты предложения, способные наметить выход из тупика, в который зашла официальная дипломатия.

На сегодняшний день отношения между США и Китаем далеки от доверительных, особенно после инцидента с воздушным шаром, который по уверению Пекина, вел простые метеорологические наблюдения, а по мнению Вашингтона — шпионил и собирал разведывательную информацию.

Генри Киссинджер, будучи частным лицом, протоколом не связан и может говорить откровенно и без купюр, что, безусловно, дает больше свободы действий, как ему, так и его китайским собеседникам. Он может изложить, чем именно озабочен Вашингтон и что бы там хотели от Китая получить.

Точно так же и китайская сторона получила возможность высказаться напрямую.

Неофициальный гость может без угрызений совести и без последующих дипломатических осложнений встречаться с кем угодно, как, например, с министром обороны Ли Шанфу, который с 2018 году находится под санкциями США за покупку оружия в России. Именно эти санкции и стали истинным поводом, или предлогом, почему Пекин в прошлом месяце отказался согласовать встречу Ли с его американским коллегой Ллойдом Остином на форуме в Сингапуре.

Восстановление связей

В декабре прошлого года Генри Киссинджер дал интервью, в котором раскритиковал и Джозефа Байдена и его предшественника Дональда Трампа за их политику в отношении Китая. Он заявил, что нынешние американские власти пытаются вести с Пекином диалог, который всегда начинается с обвинений Китая в разных беззакониях, так что нечего удивляться тому, что отношения между двумя странами зашли в тупик.

Несмотря на то, что торговое сотрудничество с США для Китая, безусловно, исключительно важно, он не собирается ради него отказываться от своих политических и территориальный амбиций.

Лучше всего это отношение выразил на встрече с тем же Киссинджером Ван И, заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам Центрального комитета китайской компартии. Это — не министр иностранных дел Цинь Ган, который к тому же вот уже несколько недель, как исчез из публичной жизни, но фактически его руководитель. Ван И сказал, что невозможно даже пытаться преобразовать Китай, и еще более невозможно Китай окружить и сдержать.

Учитывая, что США и Китай остались единственными сверхдержавами на планете, в своем противостоянии они не станут поступаться принципами и открыто заявленными интересами.

Пекин отклонил запрос США о восстановлении контактов между вооруженными силами обеих стран, которые, по мнению Вашингтона, имеют ключевое значение для поддержания мира в Индо-Тихоокеанском регионе.

Есть и вполне реальная опасность, что какая-то ошибка со стороны китайских военных, демонстрирующих силу в международных водах и вокруг Тайваня, может спровоцировать случайный, но потенциально очень опасный вооруженный конфликт.

Хотя госдепартамент и сказал, что Киссинджер полетел в Китай, никого официально не представляя, его представитель добавил, что по возвращении он может поделиться с ними своими наблюдениями, а они будут готовы его выслушать.

Приезд отставного дипломата в Пекин совпал с визитом посланника США по климатическим вопросам Джона Керри и произошел вскоре после того, как Пекин посетили министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен.

Это, как минимум, говорит о том, что обе страны хотят некоторого потепления в отношениях, хотя ни с Йеллен, ни с Керри председатель Си лично не встречался.

Обходной путь

Киссинджер ушел с последнего официального политического поста в 1977 году, но и после этого неоднократно бывал в Китае и так же неоднократно предостерегал американские власти от враждебного отношения к этой стране.

Недавняя повышенная воинственность Пекина привела к тому, что США принялись расширять свое военное присутствие в Азии, предпринимая действия, направленные одновременно на противодействие Китаю и на заверение союзников Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, что Америка в случае недружественных действий Китая и Северной Кореи их не бросит.

Военные маневры, проводимые США и их союзниками, а также неожиданный визит на Тайвань бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, спровоцировали гневную риторику со стороны Пекина.

В ситуации, когда руководство обеих стран открыто делает заявления о недопустимом поведении в адрес друг друга, громадный опыт Киссинджера в Китае и доброе отношение к нему руководителей страны, сделали его удобным "обходным путем" для возможных американо-китайских переговоров.

Си Цзиньпин, например, принимал Киссинджера в государственной резиденции Даоюйтай в Пекине, которая является более "домашним" и уединенным местом, располагающим к дружественной беседе, а не в Большом зале собраний, где, как правило, проходят официальные встречи с иностранными дипломатами.

Впрочем, следует помнить, что китайцы очень серьезно относятся к протоколу, следовательно зал официальных приемов для частного лица не годится.

При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что принимает гостя в том же самом месте, где Киссинджер вел переговоры с китайскими официальными лицами полвека назад, которые и положили начало нормализации американо-китайских отношений.

Временное затишье

Следует отметить, что Киссинджера по-дружески принимал не только китайский лидер. Все остальные высокопоставленные чиновники, с которыми он встречался сразу после прилета, говорили, что в отношениях между Вашингтоном и Пекином необходимо стремиться к уважению, сотрудничеству и мирному сосуществованию между двумя сверхдержавами.

В репортажах китайских СМИ сообщается, что Киссинджер назвал себя "другом Китая" и подчеркнул, что ни Соединенные Штаты, ни Китай не могут позволить себе относиться друг к другу как к противнику и что отношения между ними будут иметь ключевое значение для мира во всем мире и прогресса в обеих странах.

Китайские государственные СМИ, всегда отражающие настроения в верхних эшелонах власти, сообщали о визите бывшего госсекретаря в одобрительных тонах, а многие пользователи соцсетей восхищались его стойкостью, потому что лететь через полсвета в командировку с потенциально далеко идущими последствиями в столь почтенном возрасте действительно достойно уважения.

При этом некоторые из них сетовали, что политиков, обладающих большой мудростью, становится все меньше, поэтому США, дескать, и пришлось отправлять долгожителя; другие же радовались, что Киссинджер решил взять дело в свои руки, потому что Америка нуждается в его дипломатической мудрости.

У Синьбо, декан факультета международных исследований Фуданьского университета в Шанхае, сказал, что теплое отношение Китая к Киссинджеру свидетельствует о том, какое большое значение Китай придает "старым друзьям".

"Этот символизм очень важен, — сказал он. — Я думаю, что визит Киссинджера в Китай должен послать сигнал о том, что отношения между Китаем и США стоит строить в долгосрочной перспективе. Нельзя уделять внимание только сиюминутным политическим потребностям".

Киссинджер, безусловно, в китайских делах не новичок, учитывая, что в общей сложности приезжал сюда более сотни раз. Его предыдущая встреча с Си Цзиньпином состоялась в 2019 году.

Похоже, что после нескольких месяцев обоюдной враждебности, усугубившейся после инцидента с воздушным шаром, дипломатические отношения стали постепенно налаживаться.

Откровенно теплым приемом, оказанным Киссинджеру, Пекин ясно дал понять, что хотел бы более широкого сотрудничества с Вашингтоном. Ван И, например, заявил, что политика США в отношении Китая нуждается в дипломатической мудрости Киссинджера и политическом мужестве Никсона.

Разные приоритеты

Ни теплый прием, оказанный бывшему госсекретарю, ни официальные визиты американских чиновников, не изменят того факта, что Китай в любом случае не намерен менять своих приоритетов.

По словам политолога из Австралийского национального университета Венти Суна, не исключено, что Пекин может сделать какие-то жесты доброй воли после поездки Киссинджера, как в знак благодарности своему другу, так и для того, чтобы повысить его авторитет.

"Но не ожидайте, что это существенно изменит основы отношений между США и Китаем, которые будут определяться не частными симпатиями, а только тем, что Пекин считает своими собственными национальными интересами", — сказал он в интервью Би-би-си.

Недавно Киссинджер вызвал целый шквал критики, после того как сказал, что Киеву стоило бы уступить часть территории Москве и что Украина должна оставаться нейтральным государством.

Пекин тоже выступает за мирный план, согласно которому Украине следует уступить часть своей территории в обмен на мир.

Однако в январе этого года Киссинджер заявил, что изменил свое мнение по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс и теперь считает, что ее в будущем нужно будет принять в НАТО.

Выступая на форуме в Давосе он сказал, что "членство Украины в НАТО будет правильным исходом. "Идея о нейтральной Украине в нынешних условиях уже не имеет смысла", — добавил он.

Одновременно ветеран американской политики призвал к диалогу с Москвой, заявил о важности предотвращения прямой войны между Западом и Россией и выступил за то, чтобы в будущем, после преодоления кризиса, оставить Москве возможность вернуться в международную систему отношений.