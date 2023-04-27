Министерство иностранных дел РФ отклонило запрос посольства США на посещение журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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В российском МИД заявили, что запрет на посещение американского гражданина в изоляторе — это "ответная мера" на недавнее решение посольства США не выдавать визы репортерам российских СМИ для поездки в Нью-Йорк.

"В проработке в настоящее время находятся и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет надлежащим образом уведомлена", — добавили в ведомстве.

Ранее власти США отказались выдать визы сотрудникам российских медиа, которые собирались 23 апреля вылететь в Нью-Йорк и освещать там работу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках Совбеза ООН. Тогда Лавров заявил, что Москва "не забудет" и "не простит" случившееся.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта, вскоре ему предъявили обвинение по делу о шпионаже. По версии ФСБ, журналист якобы собирал секретные сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса РФ. Каких-либо подробностей по сути обвинения российские официальные лица с тех пор так и не сообщили.

Гершковича поместили под стражу в СИЗО "Лефортово" в Москве. Американские дипломаты, имеющие право на посещения гражданина США в случае его задержания или ареста в России, неоднократно жаловались, что им не дают консульский доступ к журналисту. Посол США в Москве Линн Трейси смогла впервые посетить Гершковича только 17 апреля.