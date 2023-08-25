Директор Британского музея уволился после серии краж

Директор Британского музея Хартвиг Фишер, подал в отставку спустя десять дней после того, как было объявлено о пропаже около двух тысяч артефактов из запасников стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Об этом сообщает телеканал Euronews.

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"Ситуация, в которой оказался музей, чрезвычайно серьезна", – говорится в заявлении Хартвига Фишера. Бывший сотрудник подозревается в разграблении запасников и продаже части экспонатов на eBay.

В частности, с ним связывают кражу или повреждение предметов искусства, включая золотые украшения и драгоценные камни, относящиеся к периоду с XV в. до н.э. по XIX в. н.э. Делом занимается полиция.

Немецкий искусствовед заявил, что администрация музея не отреагировала должным образом на предупреждения о проблемах с одним из служащих.

"В конечном счете ответственность за этот провал лежит на директоре", – говорится в официальном коммюнике.

Фишер должен был покинуть свой пост в 2024 году. Попечительский совет музея, председателем которого является бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн, принял его отставку.