Директор ЦРУ заявил, что в Украине погибли 15 тысяч российских военных. Великобритания давала такую оценку еще весной

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США считают, что потери России в Украине могли составить 15 тысяч военнослужащих убитыми и около 45 тысяч ранеными. Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил во время выступления на Форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, сообщает Reuters.

"По последним оценкам разведывательного сообщества США, около 15 тысяч [российских военных] убиты и, возможно, в три раза больше ранены. Так что потери довольно значительны. И украинцы тоже пострадали — возможно, чуть меньше. Но это тоже значительные потери", — сказал Бернс.

Директор ЦРУ также прокомментировал предположения об ухудшении здоровья Владимира Путина. "Ходит много слухов о здоровье президента Путина. Насколько мы можем судить, он слишком здоров", — сказал Бернс. Он добавил, что это неофициальная оценка разведки США.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес еще в конце апреля заявил, что в Украине погибли 15 тысяч российских военнослужащих. Британская военная разведка давала примерно такую же оценку в конце мая.

В середине июля начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что 50 тысяч российских солдат либо погибли, либо получили ранения за почти пять месяцев боев в Украине.

"Медиазона" и "Би-би-си" на основе открытых данных к 15 июля подтвердили, что в Украине погибли 4760 российских военных.

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины на 20 июля, с начала войны погибли почти 39 тысяч российских военных.

Минобороны РФ за весь период военных действий лишь дважды сообщало о потерях российской армии. 2 марта ведомство заявило о 498 погибших и 1597 раненых, 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых.

В войне России против Украины США и Великобритания поддерживают Украину. Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Относитесь к ней с осторожностью.