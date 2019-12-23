Директор СВР причислил Петра I к российским разведчикам

Российская разведка существовала задолго до 1920 года, когда был создан иностранный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), а одним из разведчиком может считаться Петр I. Об этом на круглом столе в Москве заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает со ссылкой на "РИА Новости" портал РБК.

По словам Нарышкина, российские разведчики активно работали в иностранных государствах во времена Петра I. "Да и сам царь, как говорится, под "дипломатическим прикрытием" "добывал значительный объем политической и научно-технической информации", — отметил глава СВР.

В 2020 году, когда будет отмечаться столетний юбилей СВР, ведомство обнародует ряд архивных документов, сообщил Нарышкин.

В декабре прошлого года глава СВР заявил, что российская разведка продолжает успешно работать за рубежом, и призвал "не верить басням".