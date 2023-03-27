Директора школы в США вынудили уволиться из-за показанной на уроке статуи Давида. Родители считают ее порнографией

Родители школьников в американском штате Флорида возмутились тем, что на уроке по истории искусства детям показали статую обнаженного Давида работы Микеланджело. Директора школы вынудили уволиться, а мэр Флоренции пригласил всех участников скандала на экскурсию, чтобы они убедились, что в творении великого художника и скульптора нет ничего порнографического.

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Как пишет "Русская служба BBC", в одной из школ города Таллахасси на уроке по истории искусства времен Ренессанса шестиклассникам предложили проанализировать, в частности, скульптуру Давида и фреску "Сотворение Адама" работы Микеланджело, а также картину Сандро Боттичелли "Рождение Венеры". На всех этих произведениях изображены обнаженные тела.

Один из родителей назвал эти работы порнографией. Еще как минимум двое выразили мнение, что изучение подобных произведений требует предварительного согласования с родителями.

Директор школы Хоуп Каррасакия подала заявление об уходе. По ее словам, школьный совет поставил ее перед выбором — либо оставить пост добровольно, либо быть уволенной. Местной прессе Каррасакия, ставшая директором школы меньше года назад, сообщила, что ей не назвали причину увольнения, но она связывает это решение с жалобами по поводу урока по истории искусств.

Как заявил глава школьного совета Барни Бишоп, предыдущий директор заранее уведомлял родителей об изучении произведений искусства с изображением обнаженных тел, а действия Каррасакии назвал "вопиющей ошибкой". "Мы не собираемся показывать полную статую Давида детсадовцам. Мы не собираемся показывать ее второклассникам. Показывать статую Давида целиком уместно, начиная с определенного возраста. И мы намереваемся уточнить, в каком именно", — цитирует Бишопа "Русская служба BBC".

Микеланджело работал над статуей библейского героя Давида в течение трех лет и представил ее во Флоренции в 1504 году. Скульптура еще в эпоху Возрождения была признана шедевром. Чтобы защитить "Давида" от воздействия климата и осадков, в 1873 году его перенесли в Галерею Академии изящных искусств, а на площади Синьории вместо оригинала поставили копию.

Как сообщает Deutsche Welle, узнав об истории в американской школе, мэр Флоренции Дарио Нарделла пригласил сотрудников образовательного учреждения, детей и их родителей приехать в Италию, осмотреть статую Давида и другие произведения искусства и убедиться, что в них нет ничего порнографического. "Перепутать искусство с порнографией — это просто смешно", — заявил градоначальник. Он поблагодарил директора флоридской школы за труд, поскольку "искусство — это цивилизация", а тот, кто делает его объектом изучения, "заслуживает уважения".

Позицию Нарделлы разделяет и руководительница Галереи Академии изящных искусств во Флоренции, историк искусства Сесили Холльберг. По ее словам, для того, чтобы воспринимать статую Давида как порнографию, надо иметь "весьма искаженное воображение". При этом она подчеркнула, что произошедший скандал — единичное явление, по которому нельзя судить обо всех американцах. По словам Холльберг, выставочный зал ежегодно посещают сотни туристов из США, которые охотно фотографируются на фоне творения Микеланджело.