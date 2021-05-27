Диспетчеры аэропорта Минска знали об угрозе взрыва на борту Ryanair до получения письма с угрозой

Диспетчеры аэропорта Минска сообщили об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair до того, как получили письмо с угрозой. Журналисты центра “Досье” выявили ряд нестыковок в версии событий белорусских властей.

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“Досье”, The Daily Beast и Der Spiegel получили и проанализировали копию электронного письма с угрозами взорвать самолет Ryanair, в котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Журналисты выяснили, что 12:30 диспетчер сообщил пилоту об угрозе минирования, а в 12:33 отметил, что письмо о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов. Однако на тот момент это письмо получили только “Литовские аэропорты”. Издания обнародовали копию письма, адресованную аэропорту Минска, согласно которой сообщение о возможном взрыве было получено в 12:57, то есть, почти спустя полчаса после связи между диспетчером и самолетом.

Александр Лукашенко заявил, что письмо пришло из Швейцарии. Журналисты выяснили, что швейцарский сервис электронной почты Protonmail защищен, поэтому IP-адрес отправителя будет совпадать с IP-адресом сервиса. Из-за этого невозможно определить местонахождение пользователя. “Досье” указывает, что заявление Лукашенко свидетельствует “о его технической неграмотности или желании ввести публику в заблуждение”.

Кроме того, “Досье” отмечает, что ХАМАС официально опроверг причастность к этому письму, а указанные в письме требования вряд ли можно выполнить за час. К тому же в тот момент в Газе был объявлен режим прекращения огня.

Как уже сообщалось, 23 мая самолет Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за угроз минирования. Белорусские власти использовали это для задержания Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софьи Сапеги. Позже Александр Лукашенко заявил, что посадка была инициирована минскими диспетчерами из-за угрозы взрыва, поступившей от имени ХАМАС.