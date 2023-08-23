Диссидент из Китая бежал в Южную Корею на гидроцикле

Китайский диссидент, отсидевший полтора года в тюрьме за критику Си Цзиньпина, сбежал в Южную Корею на гидроцикле. Его арестовала береговая охрана.

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Она также сообщила, что он преодолел 300 км по Желтому морю, таща на буксире бочки с топливом, необходимым для такого длительного путешествия. В качестве приборов для навигации у него были только бинокль и компас.

Официально его имя не сообщается, но по словам Ли Дэ Сона из некоммерческой организации Dialog China, это — китайский диссидент Квон Пен.

В заявлении береговой охраны также говорится, что о нарушителе границы им сообщили военные, заявив о "неопознанном судне", за которым они следили около 90 минут и которое, по их словам, вроде бы застряло на приливной отмели возле круизного терминала порта Инчхон. К ним обратились и экстренные службы, в которые перебежчик позвонил с просьбой о помощи.

Заявление береговой охраны, сопровождаемое хэштегом #thisisthetruth, и, по всей видимости, было ответом на сообщения южнокорейских СМИ о том, что служба нарушение границы пропустила.

Посольство Китая в Сеуле отказалось от комментариев.

В последнее время Китай ужесточил правила выезда за границу и усилил контроль в аэропортах и других законных пунктах пересечения границы, чтобы помешать антиправительственным активистам покидать территорию страны.

Многие лояльные Пекину страны Юго-Восточной Азии больше не намерены предоставлять убежище беглецам из Китая, что значительно усложняет их попытки к бегству.

В прошлом месяце известный китайский адвокат по правам человека Ли Сивэй был схвачен в Лаосе и возвращен в Китай. В конце концов ему удалось воссоединиться с женой и детьми в США.

Но предпринятое Квон Пеном путешествие на гидроцикле по неспокойным водам Желтого моря в Южную Корею, пожалуй, является одной из самых экстремальных попыток побега в наше время.

Кто такой Квон Пен, и почему он бежал из Китая

Впервые Квон был арестован в октябре 2016 года за, как было сказано, "подрыв государственной власти" путем "оскорбления властей и социалистической системы".

Прокуроры построили свои обвинения на его постах в социальных сетях и на том, что Квон Пен носил майку, на который была надпись, якобы, критиковавшая лидера страны Си Цзиньпина. По данным неправительственной организации Front Line Defenders, он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и освобожден в марте 2018 года.

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До своего ареста Квон активно выступал против нарушений прав человека и преследований со стороны китайских властей, а также участвовал в акциях в поддержку арестованных адвокатов-правозащитников и открыто критиковал резню на площади Тяньаньмэнь. Кроме того, он ездил в Гонконг на акции протеста Occupy Central в 2014 году.

При правлении Си Цзиньпина китайские власти последовательно ужесточают репрессии против диссидентов, политических активистов, правозащитников и адвокатов и часто запрещают выезд тех, кто пал их жертвой. Следовательно, для большинства диссидентов, обычные способы выезда из страны закрыты.

Ли Дэ Сон сказал агентству AFP, что Квон отправился в это рискованное путешествие после многих лет слежки и политического преследования со стороны китайских властей: "Хотя его действия, приведшие к незаконному въезду в Южную Корею были неправильными, за этим опасным для жизни бегством стоит политическое преследование Квона с 2016 года".

Он также добавил, что сейчас Квон Пен принимает решение о том, подавать ли на получение политического убежища в Южной Корее, которая ежегодно удовлетворяет минимальное количество запросов (это не относится к перебежчикам из Северной Кореи), или же просить убежища в какой-то другой стране.