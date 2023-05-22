"Диверсионно-разведывательная группа ВСУ" в Белгородской области. Что известно

22 мая на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области проникла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ", заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", — написал он в своем телеграм-канале.

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Российские и украинские телеграм-каналы ранее сообщили, что утром в понедельник в приграничный Грайворонский городской округ вторглись военные ВСУ, в результате чего начались бои в районе населенных пунктов Дроновка, Глотово, Козинка и Гора-Подол. Сообщалось, что на территорию контрольно-пропускного пункта "Грайворон" заехал украинский танк. Эта информация не подтверждена. Источник российского государственного телеканала RT сообщил о захвате диверсантами дома культуры в селе Гора-Подол. Утверждалось, что нападавших окружили. В Козинке, по данным Mash, частично разрушены пограничный пункт и несколько частных домов, в том числе продуктовый магазин.

Изначально Гладков не подтверждал сообщения о диверсантах в приграничных поселках, заявляя о "массированной информационной атаке" на регион. Губернатор заявил, что атака идет "на фоне массированного обстрела Грайворонского района", в результате которого никто из мирных жителей не пострадал и не погиб. Позже он сообщил, что в результате обстрела Глотово ранены двое местных жителей. Губернатор опроверг информацию об организованной эвакуации из населенных пунктов, однако есть свидетельства, что жители самостоятельно пытаются выехать оттуда.

Утром 22 мая в телеграм-канале легиона "Свобода России" (подразделения ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из РФ) появилось обращение к россиянам со словами "Легион возвращается домой". "Жители приграничных регионов! Оставайтесь дома, не оказывайте сопротивление и не бойтесь: мы вам не враги", — заявили в легионе. Также группа опубликовала фото бело-сине-белых флагов, вывешенных "над освобожденными городами".

Около 14:00 легион сообщил, что совместно с "Русским добровольческим корпусом" (подразделением, которое утверждает, что воюет на стороне ВСУ) полностью освободил населенный пункт Козинка Белгородской области, а в город Грайворон зашли передовые отряды. Позже подразделение заявило, что "Гора-Подол пройдена". В телеграм-канале РДК также появились несколько видео, в которых утверждается, что бойцы подразделения снова оказались на территории России.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что на территорию Белгородской области вошли бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России". Целью операции в украинской разведке назвали "создание полосы безопасности для защиты гражданских украинцев".

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"События в Белгородской области и других приграничных территориях — следствие полномасштабного вторжения и агрессивной войны путинской России против Украины. Да, ответственность за эти события взяли на себя граждане РФ, а именно силы РДК и легиона "Свобода России". Я думаю, что мы все только можем поздравить решительные действия оппозиционно настроенных граждан России, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом Путина", — заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не имеют непосредственного отношения к событиям в Белгородской области. "Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", — написал он в твиттере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уже в курсе попытки вторжения в Белгородскую область. "Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно, — сказал представитель Кремля. — Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска (так российские власти называют украинский город Бахмут — прим. Delfi)".

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