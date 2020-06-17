Для фигурантов дела "Сети" запросили шесть и девять лет колонии

Гособвинитель потребовал приговорить двух фигурантов дела "Сети" из Санкт-Петербурга — Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова — к лишению свободы на сроки 6 и 9 лет соответственно. Дело рассматривалось в среду, 17 июня, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Петербурге.

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Как заявил прокурор, вина подсудимых в участии в террористическом сообществе является полностью доказанной. В свою очередь адвокаты Бояршинова, Ольга Кривонос и Алексей Царев, во время прения сторон попросили суд о минимальном наказании для их подзащитного.

"Он был вовлечен в сообщество незаметно для себя, чуть ли не в форме игры, не понимая общественно опасных последствий этого", — цитирует информагентство "Интерфакс" Алексея Царева. Со своей стороны Ольга Кривонос добавила, что Бояршинов признал свою вину и раскаялся.

Адвокаты Филинкова настаивают на невиновности их подзащитного и считают, что все доказательства вины были сфальсифицированы спецслужбами.

Петербургские фигуранты дела "Сети"

27-летнему промышленному альпинисту Юлию Бояршинову и 25-летнему программисту Виктору Филинкову инкриминируют участие в запрещенном в России террористическом сообществе "Сеть". Бояршинова, кроме этого, обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ.

По российскому законодательству участие в террористическом сообществе наказывается тюремным сроком до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Виктор Филинков не признает свою вину, утверждая, что данные им ранее показания были получены под пытками. В свою очередь Бояршинов свою вину признал и согласился сотрудничать со следствием. Учитывая это обстоятельство, прокурор запросил для него менее суровое наказание, чем для Филинкова.

Дело "Сети"

Всего по делу "Сети" проходят 11 фигурантов из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. ФСБ занимается его расследованием с осени 2017 года. По версии следователей, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу, проходивших в России в 2018 году, и тем самым дестабилизировать обстановку в стране.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых фигурантов дела "Сети" к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет. Осужденные не признали свою вину и заявили, что давали показания под пытками.