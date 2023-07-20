Для Навального запросили 20 лет колонии по "экстремистскому делу"

Гособвинение запросило для оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего девятилетний срок по делу о мошенничестве, еще 20 лет колонии по еще одному делу — "экстремистскому". Сам Навальный заявлял, что по этому делу ему может грозить 30 лет лишения свободы.

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О том, что ему запросили 20 лет колонии особого режима, сообщает "Команда Навального". Согласно сообщению, приговор будет оглашен 4 августа.

Еще одному фигуранту этого дела — бывшему техническому директору YouTube-канала "Навальный LIVE" Даниэлю Холодному — прокурор запросил 10 лет колонии общего режима.

Соратники Навального опубликовали в YouTube последнее слово политика, которое зачитывают известные люди: актрисы Ольга Васильева и Ольга Троянова (в реестре "иноагентов"), актер Дмитрий Назаров, певица Монеточка (также в реестре "иноагентов"), рэпер Влади, режиссер Андрей Звягинцев и другие.

"Мне очень нравится формулировка нашего соотечественника, доктора филологических наук, профессора Лотмана. Выступая перед студентами, он однажды сказал: „Человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть две ноги: совесть и интеллект", — сказал Навальный. — Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим, ограбленным населением, а вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне XXI века. Но рано или поздно, конечно, снова поднимется. И от нас зависит, на что она будет опираться в будущем".

Согласно закону, в исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы.

Засекреченный процесс

Во вторник Навальный написал, что судебный процесс, который начался месяц назад и сразу же был закрыт для публики и журналистов, подходит к концу: "Остались только прения, последнее слово и приговор".

Оппозиционера судит Мосгорсуд на выездных заседаниях в колонии строгого режима во Владимирской области, где Навальный содержится. Всего, судя по карточке дела, в закрытом режиме прошло 16 выездных заседаний.

На первом же заседании, которое проходило 19 июня, Мосгорсуд засекретил процесс. Поступала лишь отрывочная информация о том, как он проходит.

В частности, политик благодарил свидетелей защиты, выступивших на суде по видеосвязи, — в том числе отбывающих свои сроки в колониях Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу (оба в реестре "иноагентов), а также свою соратницу из Уфы Лилию Чанышеву, осужденную в этом году по делу об организации "экстремистского сообщества".

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Кроме того, Навальный публиковал в соцсетях некоторые доказательства обвинения. Среди них, например, был текст трека рэпера Моргенштерна "Навальный Леха" и справка об использовании криптокошелька, в названии которого содержалось оскорбление в адрес президента Владимира Путина.

Призывы, участие, создание, финансирование, вовлечение… Что еще?

По новому "экстремистскому делу" Навального обвиняют сразу по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. "Экстремистским сообществом" власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).

Помимо этого, оппозиционера обвиняют в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

В апреле Навальный рассказал, что из дела о создании экстремистского сообщества выделено еще одно — о терроризме. По этому делу, как отмечал политик, его будет судить военный суд.

Как предполагал оппозиционер, ему грозит 30 лет по "экстремистскому делу", и, "видимо, пожизненное [заключение] по следующему".