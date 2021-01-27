Для победы над новым видом Covid-19 нужно в шесть раз больше антител. Производители подстраивают вакцины

Производители вакцин заявляют, что они эффективны против новых мутаций Covid-19. Тем не менее, производитель Moderna выступил с предостережением - антитела, выработанные первоначальным вариантом вакцины, могут быть менее эффективны против нового Южноафриканского варианта B.1.351. Поэтому производитель планирует модифицировать поддерживающие дозы под новые мутации, сообщает журнал Science.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В отчете Moderna и Центра исследования вакцин Национального института здравоохранения США, который пока не прошел рецензирование, указано, что антитела, полученные после вакцины, нейтрализовали обе новые мутации вируса - британский B.1.1.7 и южноафриканский B.1.351. Однако для победы над B.1.351 потребовалось в шесть раз больше антител, чем для первоначального варианта вируса.

К похожим выводам пришел вирусолог Колумбийского университета Дэвид Хо, передавший научному журналу Nature на рецензирование свое исследование об эффективности вакцин против новых вариантов коронавируса. В исследовании указано, что серум 22 человек, получивших вакцины Moderna и Pfizer (обе основаны на технологии mRNA) оказался в шесть раз менее эффективным против B.1.351, а серум переболевших людей был от 11 до 33 раз менее эффективным против этого варианта коронавируса. Южноафриканские ученые ранее заявили, что антитела переболевших были от 6 до 200 раз менее эффективными против нового штамма.

Исследователь вакцин Школы медицины Маунт-Синай Флориан Краммер указал Science, что вакцины Moderna и Pfizer запускают выработку очень высокого уровня антител, что, вероятно, компенсирует спад эффективности. Кроме того, антитела это только одна часть иммунного ответа, ведь вакцины помогают вырабатывать и Т-клетки. Поэтому Краммер оптимистичен насчет способности этих вакцин защитить людей от новых мутаций коронавируса. Хотя это остается причиной для беспокойства относительно менее высокоэффективных вакцин.

В свою очередь, Moderna планирует начать клинические испытания третей дозы вакцины, специально подстроенной под особенности нового штамма B.1.351. Добровольцы могут получить третью дозу через полгода-год после первой прививки. Pfizer и Novavax сказали журналу Science, что также работают над адаптацией вакцин под новые штаммы коронавируса.

Ученые отмечают, что и в бразильском варианте коронавируса, и в южноафриканском за способность увиливать от антител отвечает одна и та же мутация - E484K. Не исключено, что сейчас ученые имеют дело с одной из худших мутаций коронавируса. Тем более что возможности вируса мутировать не бесконечны. Однако это также может значить, что коронавирус таит в себе ещё много сюрпризов, поэтому важно как можно скорее привить людей существующими вакцинами, отмечает вирусолог Дэвид Хо. “Иначе он продолжит накапливать мутации”.