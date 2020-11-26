"Для танго нужны двое". Как ЕС хочет решать проблемы мигрантов

В Европарламенте еще не утихли дискуссии по поводу французского секуляризма и отношения к этому мигрантов, как Еврокомиссия придумала новый план действий для улучшения их интеграции.

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Работа над планом шла несколько месяцев, но после террористических атак во Франции и Австрии эта инициатива стала особенно актуальной.

В итоге получился 25-страничный свод рекомендаций, который предваряет цитата председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен: "Мы позаботимся о том, чтобы люди, имеющие право жить [в Европе], были интегрированы в общество и чувствовали себя желанными гостями. Они могут построить свое будущее, у них есть навыки, энергия и талант".

Документ, опубликованный на этой неделе, предлагает странам ЕС обращать внимание не только на нынешних мигрантов, но и на тех, кто уже получил европейские паспорта. А также на детей, родившихся в мигрантских семьях, и женщин — их считают наиболее уязвимыми.

"Мы должны признать, что существует риск того, что экстремистские организации охотятся на уязвимых людей и используют пробелы в системе", — сказала замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Хотя в самом плане Еврокомиссии этому вопросу посвящен всего один абзац, по словам Схинас, документ призван заполнить те самые пробелы.

Проблема в том, что этот план по сути — всего лишь предложение, а не руководство к действию — страны-члены ЕС не берут на себя никаких обязательств по его выполнению.

Что за люди приезжают в Европу?



Около 35 миллионов нынешних жителей ЕС — а это 8% населения — родились за пределами союза. Среди молодых людей в возрасте 15-34 лет у 10% есть хотя бы один родитель иностранного происхождения.

Хотя в целом число мигрантов в Евросоюзе растет, происходит это неравномерно. Среди лидеров — Швеция, Эстония, Люксембург, Хорватия, Латвия, Австрия, Мальта и Германия. В этих странах около 10% населения — мигранты. В то время как в Чехии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Польше и Словакии мигрантов менее 3%.

Более четверти приезжающих мигрантов — с высшим образованием. Правда, далеко не всегда они могут найти работу в новой стране. В результате почти 40% — сверхквалифицированные для той работы, которую они выполняют. В то же время у пятой части приезжих есть только начальное образование.

В Евросоюзе считают, что успешная интеграция мигрантов на рынке труда может принести большую финансовую выгоду странам-членам. "Государства получают больше финансовой выгоды от людей, родившихся в ЕС, но эта ситуация может измениться в ближайшем будущем — отчасти из-за старения населения Европы. Более того, если бы мигранты имели такой же доступ к рынку труда и получали бы зарплату, сравнимую с зарплатами жителей ЕС, в 2035 году каждый мигрант приносил бы государству дополнительно 3500 евро в год", — подсчитали в Евросоюзе.

Не все страны-члены ЕС готовы принять справедливость таких расчетов. Венгрия и Польша систематически выступают против любых миграционных пактов, противясь всем инициативам по распределению беженцев в европейских странах. Они подчеркивают, что речь идет о нелегальной миграции. Президент Франции Эммануэль Макрон даже вскоре после своего избрания призывал соседей не сидеть сложа руки в ситуации, когда "в ЕС входят государства, которые ведут себя недопустимым образом".

Правда, со временем — после нескольких терактов во Франции — у Макрона появился свой фронт борьбы. Некоторые его высказывания даже заставили критиков усомниться, что президент видит разницу между исламом и исламизмом, а многие мигранты, исповедующие ислам, признались, что не согласны с политикой французских властей и их реакцией на последние теракты в стране.

В ходе одной из последних дискуссий в Европарламенте депутаты перешли от цифр к реальным историям и вспомнили 23-летнего палестинского беженца Усаму Джуду. Молодой человек, над которым нередко насмехались за то, что он носит одно имя с главным террористом XX века Усамой бин Ладеном, оказал помощь полицейскому, получившему серьезное ранение в результате стрельбы в центре Вены — помог спрятаться за бетонным блоком, попытался остановить кровотечение. После этой истории Джуда получил награду от полиции.

План Б

Это не первая попытка Европы придумать, как улучшить интеграцию мигрантов. Похожий план действий был опубликован в 2016 году. Но в новом документе особое внимание уделено людям, которые уже стали полноправными гражданами стран ЕС, а также детям, чьи родители родились за пределами Евросоюза.

Опасность радикализации в документе описана в одном абзаце, суть которого в следующем: более сплоченное и открытое для всех общество помогает бороться с распространением всех форм экстремистских идеологий.

"Предоставление возможностей молодым людям из группы риска через образование, культуру и спорт может внести дополнительный вклад в предотвращение радикализации", — говорится в плане ЕС. Инклюзивность, по их мнению, влияет и на "устранение неосознанных предубеждений" и изменение менталитета, что, в свою очередь, определяет, как люди воспринимают друг друга и относятся к непонятным явлениям.

В течение следующего года Еврокомиссия обещает опубликовать отдельный документ со своими предложениями по интеграции маленьких детей в западное общество. Вероятно, речь будет идти о дополнительных уроках или занятиях для детей, которым сложно адаптироваться к европейской жизни.

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, родившаяся за пределами ЕС, зачастую не имеет опыта работы и образования — 21% против 12,5%, родившихся в ЕС. Особенно это касается девочек и молодых женщин — среди них процент достигает 25,9.

Женщины чаще переезжают в ЕС при воссоединении семьи (например, заключив брак с гражданином одной из стран-членов Евросоюза). При этом они берут на себя многие домашние обязанности, что мешает им искать полноценную работу и участвовать в программах по интеграции, посещать курсы по переподготовке.

Это не говоря уже о том, что мигранты чаще сталкиваются с проблемой доступа к медицинским услугам. В частности, у них не слишком большой выбор медицинского страхования, но немаловажным фактором является и отсутствие знаний о том, как получить доступ к тем или иным медицинским услугам, а также плохой уровень владения языком страны проживания. При этом и сами министерства здравоохранения стран ЕС недостаточно адаптированы к особым потребностям мигрантов, считает Еврокомиссия.

"Социальная политика должна быть инклюзивной для всех и учитывать потребности различных людей. Но некоторые группы мигрантов будут нуждаться в адресной поддержке для решения своих проблем. Новоприбывшие мигранты часто сталкиваются с трудностями при интеграции в европейское общество — это зависит о того, как именно они приехали в Европу, от уровня их навыков, знания языка и происхождения", — напоминают в Еврокомиссии.

"Это не план о мультикультурализме, это план интеграции, — пояснила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. — Вы также не найдете в документе слов о "политическим исламе" или каких-то мер типа запрета на ношение платков. На мой взгляд, женщины должны иметь возможность одеваться, как им нравится".

Несмотря на примирительный тон Йоханссон, критика, кажется, неизбежна — причем с обеих сторон. План Еврокомиссии предлагает странам намного быстрее признавать квалификацию мигрантов — и это большой плюс для множества врачей, приехавших из Сирии и Ирана, которые вместо работы по специальности подрабатывают таксистами. При этом план не накладывает на приезжих никаких обязательств вроде необходимости владеть языком страны проживания, что вряд ли понравится многим странам-членам ЕС.

К тому же Брюссель не может навязать этот план всем странам ЕС — в данном случае он может только указать на ошибки и предложить вариант решения проблемы.

"Чтобы танцевать танго, нужны двое", — заключила Йоханссон. Она подразумевает, что в этом вопросе и правительства, и мигранты должны внести свой собственный вклад в общее дело.