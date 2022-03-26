Для защиты лягушек на улице Астангу в Хааберсти временно ограничат движение автомобилей, сообщила пресс-служба районной управы Хааберсти, сообщило агентство LETA.

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Для обеспечения безопасной миграции земноводных с 31 марта до 14 апреля на улице Астангу от улицы Котрермаа до улица Астангу 19/3, на время вводится запрет на передвижение транспортных средств. Ограничение действует с 21.00 до 6 часов утра. Ограничение не распространяется на общественный транспорт.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова частичное закрытие улицы Астангу вводится уже третью весну подряд, это необходимо для обеспечения земноводным безопасности на миграционном пути в места размножения. "Цель — предотвратить массовую гибель лягушек, потому что данный отрезок на улице Астангу является одним из самых больших миграционных коридоров земноводных в Эстонии. Весной по этому пути мигрирует тысячи лягушек", — рассказал старейшина и добавил, что в 2021 году на Астангу добровольцы помогли безопасно проследовать в места размножения более 2000 земноводным. "В предыдущие годы, когда не было ограничений связанных с пандемией коронавируса и добровольцы могли проводить традиционные толоки по спасению лягушек, эти цифры были еще больше", — сказал Сильянов и поблагодарил всех добровольцев, которые поздними вечерами по собственной инициативе помогали лягушкам перейти дорогу или планируют это сделать в этом году.

Земноводные в Эстонии находится под охраной природы, и по оценке Красной книги, этот вид находится под угрозой вымирания. Если не установить запрет на передвижение, а также добровольцы не будут помогать лягушкам добраться в места размножения, даже при небольшой интенсивности движения на улице Астангу в вечернее время, погибнет большинство лягушек.

C ходатайством обеспечить безопасный миграционный коридор для земноводных к Таллиннскому департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства, Таллиннскому транспортному департаменту и управе района Хааберсти обратился Эстонского фонда природы.