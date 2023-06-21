"Поскольку слово "война" в России запрещено, а слово "ад" еще разрешено, я будут пользоваться словом "ад". Так лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов начал 20 июня свое выступление на Global Media Forum (GMF) — международной медийной конференции, которую ежегодно проводит в Бонне медиакомпания DW.

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Аудитория состояла в основном из журналистов, однако гость из Москвы явно решил выступать перед коллегами не столько как сооснователь и главный редактор закрытой российскими властями "Новой газеты", сколько в своем втором, чрезвычайно важном для него качестве правозащитника.

"Жестокость нынче и есть государственный патриотизм"



Он сразу же откликнулся на самую свежую новость из России — на объявление ассоциации адвокатов "Агора" "нежелательной организацией", а по сути дела — врагом народа, подчеркнул Дмитрий Муратов. По его словам, "демонтаж судебной системы" — это одно из следствий продолжающегося "ада".

В ходе выступления Дмитрий Муратов привлек внимание аудитории к судьбам целого ряда российских политических заключенных, отметив, что это и был для него главный мотив приехать на GMF. Он вновь, как уже сделал это в обращении в Красному Кресту, призвал помочь "прекратить пытки Алексея Навального", рассказал о муниципальном депутате Алексее Горинове, который за неприятие войны получил семь лет тюрьмы, выразил свою поддержку "нашему с вами коллеге", американскому журналисту Эвану Гершковичу, которого российские власти обвиняют в шпионаже.

"И что, это не месть?", — задал риторический вопрос Дмитрий Муратов после рассказа о том, что Владимира Кара-Мурзу приговорил к 25 годам заключения тот самый судья Сергей Подопригоров, который попал под санкции США из-за "дела Магнитского", раскрыть которое в свое время помогал именно Кара-Мурза.

"Жестокость нынче и есть государственный патриотизм, зло стало подвигом", — с гневом в голосе заявил выступающий, коротко описав историю Лилии Чанышевой, получившей 7,5 лет колонии за работу в команде Навального. Говоря об аресте Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, Дмитрий Муратов отметил, что "феминизм и пацифизм признаны преступлением", а для российских неонацистов это дело стало поводом разогревать антисемитские настроения.

В целом же репрессии, обобщил выступающий, "это когда никто не знает, за кем придут следующей ночью". Обращаясь к участникам медиаконференции GMF, Дмитрий Муратов воскликнул: "Я хочу, чтобы мы с вами уже начали громко говорить: "Господа политики, вы собираетесь уже обменивать политических заключенных на тех, кто находится в тюрьмах в ваших странах?". Позднее, в интервью DW, он сказал, что никогда не отвечает на вопрос, страшно ли ему самому.

"Надо помогать уехавшим, а не отключать им банковские карты"

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Большая часть выступления Дмитрия Муратова была посвящена совершенно очевидным последствиям ада нынешней войны. "Никогда больше Украина и Россия не будут вместе, никогда эти народы не будут братскими народами, тем более, когда один брат считает себя всегда старшим", — заявил он. Еще один итог войны — "великое географическое открытие", с горьким сарказмом отметил выступающий: "Россия — больше не Европа". По его словам, "окно в Европу закрыто, и на нем установлены решетки".

А еще в России произошла "смена бога". Русская православная церковь поддержала "СВО" и начала пропаганду смерти. Дмитрий Муратов опять-таки саркастически предположил, что заповедь "Не убий" скоро может быть признана глубоко ошибочной. "Смерть за родину, а не жизнь за родину — вот новая религия", — подчеркнул он.

Говоря о поколении россиян, родившихся при Горбачеве и чуть позже, Дмитрий Муратов заявил, что оно не готово приносить себя в жертву: "Они не хотят убивать, и они не хотят быть убиты". По его выражению, "это поколение строит будущее, в то время как власть в России пытается улучшить прошлое". Это профессионалы, это люди с высокой эмпатией, уверен выступающий. Многие покинули родину, многие, видимо, навсегда.

"Я думаю, сохранить это поколение для всех нас, а не только для России, очень важно. Им надо помогать, их можно заносить в Красную книгу, а не отключать им банковские карты", — заявил Дмитрий Муратов, явно обращаясь к властям западных стран. Когда позднее корреспондент DW в ходе интервью попросил Муратова прокомментировать недавнее заявление президента Чехии, призвавшего более внимательно следить за российской диаспорой в Европе, он ответил, что среди уехавших россиян наверняка есть и шпионы, но если всех их считать шпионами, это означало бы сползание в маккартизм.

"Инженеры против диктаторов"



Еще один призыв Дмитрия Муратова, прозвучавший на медиафоруме GMF, был обращен к сотрудникам IT-компаний: "Господа, не дайте закрыть YouTube, не дайте закрыть Википедию!". По его словам, информационные интернет-сервисы, мессенджеры, сервисы обхода блокировок VPN — последняя возможность доносить до российской аудитории журналистский контент.

"Как это ни странно, инженеры сейчас и есть основа борьбы за свободу слова. Инженеры против диктаторов — вот главное в антивоенном движении", — отметил в Бонне лауреат Нобелевской премии мира. В заключении он призвал поддержать усилия детского фонда ООН ЮНИСЕФ, направленные на возвращение украинских детей "к родителям и на родину". А еще он призвал поддержать работу по обмену пленными, которую проводят омбудсмены по правам человека Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова.

В какой-то момент во время выступления Дмитрия Муратова (он как раз говорил про тюремный срок Владимиру Кара-Мурзе) не очень громко, но отчетливо раздался сигнал воздушной тревоги, записанный, видимо, на смартфон. Он прервал выступление примерно на минуту. Позднее из публикаций в соцсетях стало ясно, что это была акция участников GMF из Украины, стремившихся тем самым напомнить о непрекращающихся российских ракетных ударах по украинским городам. Но в тот момент далеко не все сидевшие в зале поняли, что именно произошло.

DW перед открытием GMF уже писала о том, что участие в нем Муратова вызвало отдельные критические замечания с украинской стороны в социальных сетях. "Мы видим, что украинцы больше не хотят говорить с русскими — и наоборот", — с сожалением констатировал генеральный директор DW Петер Лимбург.