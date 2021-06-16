ДНР согласилась предоставить доступ к месту крушения MH17

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин согласился предоставить доступ следователям по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 к месту крушения воздушного судна. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он пояснил, что власти республики также раскроют всю информацию, которой располагают относительно катастрофы, и впредь будут действовать "максимально открыто". "Мы заинтересованы, чтобы расследование проводилось с допуском и максимально объективно", — сказал Пушилин.

26 мая стало известно, что суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о крушении рейса MH17. В частности, судьи осмотрели реконструкцию места падения "Боинга", специально созданную на голландской военно-воздушной базе. В тот же день прокуратура республики пообещала доказать причастность властей ДНР к катастрофе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса "Бук", из которого, вероятно, был сбит лайнер.