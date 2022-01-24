ДНР заявила о подготовке армии Украины к наступлению

В самопровозглашенных республиках заметили переброску танков и артиллерийских расчетов ВС Украины. Кроме того, украинским военным приостановили отпуска, а командирам приказали отправиться в пункты дислокации, сообщили в ДНР.

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Украинские силовики готовят вооруженное наступление в зоне "операции объединенных сил", заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

"Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне так называемой "операции объединенных сил", мероприятий по подготовке к наступлению", — сказал Басурин.

По его словам, в подразделениях танковой и мотопехотной бригад, а также механизированных бригад Вооруженных сил Украины приостановлены отпуска всего личного состава, а командирам всех степеней приказали отправиться в пункты временной дислокации. Также из госпиталей досрочно выписывают наводчиков и механиков-водителей, сказал Басурин.

Кроме того, Народная милиция ДНР заметила переброску экипажей и танков, а также артиллерийских расчетов в окрестности населенных пунктов Андреевка, Доброполье, Авдеевка и Волноваха, отметил он. По информации Басурина, они будут готовить военную технику и вооружения к использованию в бою.

Накануне в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР сообщили о похищении военнослужащего диверсантами Вооруженных сил Украины. В Народной милиции заявили, что военного похитили во время патрулирования. Перед этим он сообщил о подозрительной активности в лесу и проверил местность до прибытия подкрепления, уточнили в милиции.

Позже там сообщили, что похитившие военного спецназовцы были "подготовлены иностранными инструкторами".

В пятницу, 21 января, в ДНР сообщали, что украинские власти перебросили в Донбасс восемь реактивных систем "Смерч" и "Ураган". В республике сочли, что Киев готовится к "развязыванию активных боевых действий" в регионе.

В свою очередь украинская разведка заявляла о переброске с территории России в ДНР и ЛНР нескольких танков и самоходных артиллерийских установок. В сообщении главного разведывательного управления Минобороны говорилось, что переброска велась железнодорожным и автомобильным транспортом. Кроме танков были отправлены топливо, боеприпасы и другое вооружение, уточняло ведомство.