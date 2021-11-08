Совет Европы раскритиковал Болгарию за унижающее достоинство и бесчеловечное лечение людей в государственных психиатрических учреждениях и центрах социального ухода. Об этом пишет EUobserver.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Приехавшая делегация выявила, что покрытые мухами пациенты лежат на ржавых койках и грязных матрасах", — заявил президент Комитета по предупреждению пыток Совета Европы Алан Митчелл.

Он сообщил о "тошнотворной вони мочи" в некоторых учреждениях. По словам Митчелла, некоторые пациенты были оставлены персоналом, они днями лежали привязанными ремнями к своим койкам и не могли двигаться.

Кроме того, пациентов, которые сами изъявили желание о госпитализации, сейчас де-факто удерживают в больницах против их воли, указано в докладе комитета Совета Европы.

"Эта примитивная ситуация усиливает впечатление, что Болгария отстает от понятия современного государства в области оказания психиатрической помощи на десятилетия", — говорится в докладе.

Такие выводы были сделаны после визита делегации комитета в Болгарию в августе прошлого года. В состав группы вошли эксперты в области ментального здоровья и судебный психиатр.

Делегация посетила три психиатрических больницы (Кырджали, Карлуково и Ловеч), которые находятся в ведении болгарского Министерства здравоохранения. Также эксперты посетили центры социального ухода в городах Баня, Гара Лакатник и Петково, где содержатся люди с ограниченными возможностями и психиатрическими расстройствами. Центры находятся в ведении Министерства труда и социальной политик.

"Они были оставлены государством", — сказал Митчелл, отметив, что в медучреждениях наблюдается острая нехватка персонала.

В 2017 году комитет уже высказывал в отношении Болгарии аналогичные обвинения в пренебрежении и жестоком обращении государства. Пациенты медучреждения в Радовце были найдены покрытыми мухами, а "полы палат были залиты мочой и фекалиями". Митчелл заявил, что болгарские власти ничего не сделали для улучшения условий.

Как сообщает Euractiv, с 1995 года в ходе 14 визитов в Болгарию делегации комитета посетили 10 из 12 государственных психиатрических больниц и 16 центров социального ухода. Однако это первый раз, когда организация опубликовала публичное заявление о состоянии сферы психиатрии и социального ухода в одном из 47 государств-членов Совета Европы. Комитет побывал и в других странах, где также есть проблемы в этих отраслях, но только в Болгарии никаких улучшений не произошло.

"Публичные заявления для комитета — невероятно диковина", — сказал Митчелл, отметив, что опасения комитета отклонялись и игнорировались Болгарией в течение многих лет.