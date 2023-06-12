Добровольческий отряд "Ахмат" заключил контракт с Минобороны РФ. Пригожин ранее отказался подписывать такой документ

Министерство обороны РФ подписало контракт с добровольческим отрядом "Ахмат", сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства. Это первое подобное соглашение, регламентирующее деятельность добровольческих формирований в рамках вторжения в Украину, отмечает государственное агентство ТАСС.

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Контракт подписали замначальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор базирующегося в Чечне Российского университета спецназа Адам Дашаев. В церемонии также участвовали командир отряда "Ахмат" Апты Алаудинов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу издал приказ, обязывающий все воюющие на российской стороне "добровольческие отряды" подписать контракт с ведомством до 1 июля.

В свою очередь, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался заключать подобное соглашение. "Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих", — заявил он.