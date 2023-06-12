Добровольческий отряд "Ахмат" заключил контракт с Минобороны РФ. Пригожин ранее отказался подписывать такой документ
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Министерство обороны РФ подписало контракт с добровольческим отрядом "Ахмат", сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства. Это первое подобное соглашение, регламентирующее деятельность добровольческих формирований в рамках вторжения в Украину, отмечает государственное агентство ТАСС.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Контракт подписали замначальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор базирующегося в Чечне Российского университета спецназа Адам Дашаев. В церемонии также участвовали командир отряда "Ахмат" Апты Алаудинов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу издал приказ, обязывающий все воюющие на российской стороне "добровольческие отряды" подписать контракт с ведомством до 1 июля.

В свою очередь, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался заключать подобное соглашение. "Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих", — заявил он.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (4) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā