Дочь философа Дугина погибла от взрыва автомобиля в Подмосковье

Автомобиль дочери российского философа Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира", взорвался на подмосковной трассе. Женщина погибла на месте. По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

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Трагедия произошла в субботу поздно вечером на Можайском шоссе в районе посёлка Большие Вязёмы, примерно в 25 километрах от Московской кольцевой автодороги.

Автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась 29-летняя Дарья Дугина, взорвался на ходу, въехал в ограждение и сгорел. Женщина погибла на месте, обломки внедорожника разбросало по всей дороге.

Первой версией случившегося был взрыв газового баллона, но сейчас правоохранители склоняются к тому, что под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство. Если эта версия подтвердится, то не исключено, что целью покушения был сам Александр Дугин.

Александр Дугин и его дочь были приглашены в качестве почетных гостей на фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово, где философ выступил с лекцией.

Как сообщает телеграм-канал "112", предположительно, именно там, на парковке около усадьбы, в автомобиль было заложено взрывное устройство.

По словам очевидцев, Дугин с дочерью планировали возвращаться в Москву вместе, но в последний момент планы изменились и Дугин поехал на другой машине.

Он ехал следом и одним из первых оказался на месте взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь.

Allegedly Dugin at the location where his daughter was assassinated. pic.twitter.com/2dHo6T4I27 — Dmitri (@wartranslated) August 20, 2022

Александр Дугин известен как философ и консервативный публицист, один из распространителей идеологий "русского мира" и неоевразийства - концепций доминирования России над соседями, противостояния США и НАТО и распространения ее влияния на территории евразийского континента. В течение многих лет Дугин призывал Москву к более агрессивному самоутверждению на мировой арене.

Западные СМИ называют его одним из главных идеологов современной России, к которому прислушивается Владимир Путин, многие силовики и кремлевские чиновники.

В 2014 году Дугин отметился резкими антиукраинскими заявлениями, в частности, комментируя трагические события в Одессе 2 мая, призвал "убивать, убивать и убивать". Он решительно поддержал войну в Украине и в своем недавнем посте потребовал от российских элит открыто определиться по этому вопросу.

"Я думаю все высокопоставленные чиновники России должны открыто высказать свое отношение к СВО. Или покинуть пост. Некоторые что-то подозрительно молчат. И мы волей-неволей начинаем интерпретировать их молчание по-своему. Не вводите нас в искушение, произнесите отчетливо и громко лишь одну букву Z. Или честно уйдите с глаз", - написал Дугин.

С 2014 года Дугин внесён в санкционный список Евросоюза, а с 2015 года и в санкционный список США и Канады за предполагаемую причастность к российской аннексии Крыма.

Его дочь Дарья полностью поддерживала отцовскую идеологию и была его правой рукой. Вместе с ним она выступала с лекциями по философии и политологии, работала политическим обозревателем основанного Дугиным Международного евразийского движения, писала политические статьи для прокремлевских RT и "Царьграда" под псевдонимом Дарья Платонова.

❗️Под Москвой взорвали джип дочери главного идеолога "русского мира" в Росиии Александра Дугина Взрыв произошёл на Можайском шоссе. По предварительным данным, Дарья Дугина находилась в машине и погибла на месте. pic.twitter.com/T3EmSFVXkQ — Вячеслав Сикора (@SIKORA_slava) August 20, 2022

Власти США и Великобритании обвинили ее в распространении дезинформации и тоже внесли в санкционные списки.

В мае этого года Дарья Дугина назвала войну в Украине "столкновением цивилизаций" и выразила гордость тем фактом, что и она, и ее отец попали под санкции Запада.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин одним из первых отреагировал на известие о гибели Дарьи Дугиной, выразив уверенность, что она стала жертвой украинских диверсантов, которые хотели взорвать ее отца.