Дочь философа Дугина погибла от взрыва автомобиля в Подмосковье

Автомобиль дочери российского философа Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира", взорвался на подмосковной трассе. Женщина погибла на месте. По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

Трагедия произошла в субботу поздно вечером на Можайском шоссе в районе посёлка Большие Вязёмы, примерно в 25 километрах от Московской кольцевой автодороги.

Автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась 29-летняя Дарья Дугина, взорвался на ходу, въехал в ограждение и сгорел. Женщина погибла на месте, обломки внедорожника разбросало по всей дороге.

Первой версией случившегося был взрыв газового баллона, но сейчас правоохранители склоняются к тому, что под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство. Если эта версия подтвердится, то не исключено, что целью покушения был сам Александр Дугин.

Александр Дугин и его дочь были приглашены в качестве почетных гостей на фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово, где философ выступил с лекцией.

Как сообщает телеграм-канал "112", предположительно, именно там, на парковке около усадьбы, в автомобиль было заложено взрывное устройство.

По словам очевидцев, Дугин с дочерью планировали возвращаться в Москву вместе, но в последний момент планы изменились и Дугин поехал на другой машине.

Он ехал следом и одним из первых оказался на месте взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь.

