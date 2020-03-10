Дочь Кадырова получила медаль, так как "мир восхищается Чечней как кладом моды"

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", сообщается на официальном сайте главы Чечни. "Кавказский узел" сообщает, что приказ о награждении подписал сам Кадыров.

Награду "за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства Чеченской Республики" Айшат Кадыровой вручил глава администрации Чечни Ибрагим Закриев. Он отметил, что модный дом дочери чечнеского руководителя Firdaws работает уже десять лет и по всему миру "популяризирует чеченские обычаи и традиции, раскрывает неповторимый образ чеченской женщины".

"Это колоссальный труд, огромная творческая работа. Именно через вас весь мир сегодня восхищается Чеченской Республикой как уникальным кладом для мирового модельного мира", — добавил Закриев.

Firdaws в феврале провел показ своей очередной коллекции в Париже. Власти Чечни заявили, что мероприятие прошло триумфально: "Многие знатоки мира моды высоко оценили коллекцию, представленную на дефиле. Некоторые экземпляры из этой коллекции известные глянцевые журналы разместили на своих страницах". Однако франкоязычные пользователи Facebook высмеяли показ мод дочери Кадырова, назвав его "роскошью диктатуры" и "карнавалом".

Некоторые жители Чечни скептически отнеслись к награждению дочери Кадырова. "Не знаю, какие такие наши традиции и обычаи популяризирует по всему миру Модный дом "Фирдаус", чтобы награждать руководителя такой медалью", — сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Зарема, бывшая сотрудница одного из местных департаментов. Другие местные жители отметили, что показ мод в Париже не является показателем высоких достижений, за которые была вручена медаль, а представляет собой в первую очередь популяризацию самого Дома моды.

На фоне нарушений прав человека в Чечне участие дочери Рамзана Кадырова в показе мод в Париже выглядит странным, указали чеченские беженцы. Правозащитница Саша Кулаева и публицист Галина Акерман предположили, что мероприятие было запланировано как реабилитация происходящего в республике.

В пятую годовщину убийства Бориса Немцова Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность". При этом выяснилось, что за последние пять лет Геремеев не принимал участия в разработке законопроектов.

Сенатор приходится дядей предполагаемому заказчику убийства Немцова Руслану Геремееву, но он не был допрошен в связи с этим делом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя награждение Гереева, заявил, что количество внесенных инициатив не является окончательным критерием для награждения членов Совета Федерации. "Любой сенатор может принимать активное участие в разработке инициатив, которые потом уже вносятся другими сенаторами", — пояснил Песков.