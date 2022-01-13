Дочь Назарбаева впервые прокомментировала протесты в Казахстане

Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия впервые прокомментировала протесты и беспорядки в стране, которые проходили в начале января. Она назвала эти события трагическими и поблагодарила за поддержку, передает "Дождь".

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"С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время. Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас", — написала Алия Назарбаева.

Она также поблагодарила за поддержку Нурсултана Назарабева, который "получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов".

Назарбаев и члены его семьи не появлялись на публике с начала протестов в стране. Происходящее в Казахстане они не комментировали. Издание Orda.kz со ссылкой на свои источники писало, что Назарбаев и трое его дочерей покинули страну, однако официально эта информация не подтверждалась. Политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на источник сообщил "Дождю", что Назарбаев находится на курортном острове Хайнань в Китае.

В начале января в Казахстане прошли массовые протесты из-за повышения цен на топливо, они переросли в столкновения протестующих с силовиками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и сменил Назарбаева на посту главы Совета безопасности. Он также попросил Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести в страну миротворцев.

11 января Токаев, выступая на заседании правительства, призвал прекратить одно из направлений деятельности компании "Оператор РОП", которую связывают с Алией Назарбаевой.