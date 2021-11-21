Доклад: большинство европейцев обеспокоены безопасностью детей в сети

Многие европейцы обеспокоены безопасностью детей в интернете и готовы отказаться от части своей онлайн-приватности для борьбы с потенциальным насилием, говорится в новом докладе общественной организации по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей ECPAT. Об этом пишет POLITICO.

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Выводы ECPAT в преддверии введения новых правил обнаружения детской порнографии в интернете стали сигналом для Европейского Союза (ЕС). Почти три из четырех взрослых европейцев считают, что дети не могут пользоваться интернетом, не сталкиваясь с сексуальными домогательствами.

Также около 70% респондентов заявили, что поддержат новый европейский закон, согласно которому соцсети, например, Facebook, должны находить и сообщать об изображениях абьюза и груминга с помощью технологий, которые будут сканировать фотографии и сообщения, даже если это означает отказ от определенной приватности.

В опросе, проведенном YouGov, приняли участие почти 9 500 человек во Франции, Германии, Испании, Швеции, Италии, Нидерландах, Польше и Венгрии. Среди респондентов 41% были в возрасте 55 лет и старше, 34% — в возрасте от 35 до 54 лет и 25% — в возрасте от 18 до 34 лет.

Исследование было проведено всего за несколько месяцев до того, как Европейская комиссия (ЕК) должна выпустить собственное законодательство, которое, вероятно, наложит новые обязательства по борьбе с незаконным контентом на технологические компании, независимо от того, размещается ли он на онлайн-платформах или в мессенджерах.

В июле был принят временный закон, позволяющий компаниям добровольно проверять и сообщать о насилии над детьми, вызвал большой резонанс в обществе касательно его последствий для приватности.

Законодатели ЕС и активисты раскритиковали правила и технологии, которые могут ослабить шифрование и расширить сканирование переписок. Этого боятся не только в странах блока. В сентябре компания Apple приостановила планы создания инструмента для сканирования смартфонов iPhone на доказательства сексуального насилия над детьми после гневной реакции со стороны активистов.

Осознавая, что в следующем году им предстоит нелегкая битва с новым законом, активисты, которые занимаются безопасностью детей, уже веду подготовку.

"Мы пытаемся наладить диалог и обмениваться информированными решениями: ни один из нас, профессионалов, работающих в сфере онлайн-защиты, не хочет выбросить конфиденциальность в окно", — заявила заместитель исполнительного директора ECPAT Доротея Чарнецки.

В недавнем отчете британской организации Internet Watch Foundation говорится, что их аналитики заметили гигантский прирост количества материалов о насилии над детьми за последние десять лет — 1420%. В 2020 году организация обнаружила и сообщила о 153 350 случаях абьюза, по сравнению с примерно 13 000 случаев в 2011 году.

Тем временем The Guardian сообщает, что Facebook и Instagram собирают данные о несовершеннолетних пользователях с помощью программного обеспечения, которое отслеживает активность поиска в интернете, свидетельствуют данные нового исследования.

В июле компания Meta сообщила, что разрешит рекламодателям таргетировать рекламу на молодых пользователей на основании только трех категорий — возраста, пола и локации. Запрещено использовать ряд категорий, включая личные интересы пользователей.

Однако исследование, проведенное тремя группами кампаний, показывает, что Facebook и Instagram продолжают использовать программное обеспечение, известное как API Conversions, которое собирает данные об активности подростков в интернете.

Корпорация Meta, которая владеет упомянутыми соцсетями, отрицает, что данные используются рекламной системой компании.