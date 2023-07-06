Доклад: объем обещаний помощи Киеву снижается

Сумма обязательств по оказанию помощи Киеву весной 2023 года была низкой по сравнению с предыдущими периодами, отметил Институт мировой экономики в Киле.

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Несмотря на контрнаступление Украины — общая сумма новых обязательств по оказанию помощи Киеву со стороны третьих стран весной 2023 года была низкой по сравнению с предыдущими периодами. Это следует из доклада Института мировой экономики (IfW) в Киле, обнародованного в четверг, 6 июля.

Объем новых обещаний не так высок, как в начале года, а поставки военного оборудования значительно ниже, чем декларировалось ранее, следует из отчета в рамках программы "Отслеживания поддержки Украины".

В период с 25 февраля по 31 мая объем зарегистрированных обязательств в ценовом выражении вырос на 13 млрд евро и составил в общей сложности около 165 млрд евро. Почти 9 млрд евро из этой суммы — обещанная военная помощь, отмечают аналитики.

ФРГ занимает второе место по объему военной поддержки

Германия занимает второе место по объему военной поддержки в абсолютном выражении. ФРГ нарастила военные обязательства на 3,26 млрд евро (76%) — до 7,5 млрд евро. Речь идет, в частности, о дополнительных поставках боевых танков, ракет малой и средней дальности Iris-T и вооружений для усиления противовоздушной обороны Украины. ЕС увеличил поддержку на два транша по одному млрд евро — до 5,6 млрд евро.

Страны Восточной Европы поставили более 80 процентов обещанных тяжелых вооружений

"После всплеска новых обещаний в преддверии годовщины с начала войны общий объем обязательств сторонников Украины имеет тенденцию к общему снижению", — заявил руководитель аналитической группы Кристоф Требеш.

Разрыв между "обещанным и поставленным военным оборудованием велик", добавили в IfW. "Особенно это касается стран ЕС, а также США", — указывают аналитики. Западные партнеры, в частности Соединенные Штаты, Германия и Великобритания, активно наращивали обещания, но поставки значительно ниже задекларированного, указывают эксперты. В то же время государства Восточной Европы, такие как Чехия, Словения, Польша и Словакия, поставили более 80 процентов обещанных тяжелых вооружений.

Ранее, 21 февраля, Институт мировой экономики в Киле указывал, что к середине января США выделили около 73,1 млрд евро на поддержку Украины, ЕС обещал 54,9 млрд