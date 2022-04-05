Доклад ООН по климату: надежда есть, но спасение стоит дорого

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC) опубликовала в понедельник третий том Шестого оценочного доклада. В документе, насчитывающем 2 800 страниц, анализируются меры по сокращению парниковых газов. В частности, эксперты ООН рекомендуют срочно отказаться от ископаемого топлива в пользу углеродно-нейтральных источников энергии, передает телеканал Euronews.

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"При нынешнем развитии ситуации с глобальным потеплением показатель в 1,5 градуса по Цельсию, заложенный в Парижском соглашении, будет превышен более, чем в два раза. Некоторые главы государств и предприятий говорят одно, а делают совсем другое. Скажу прямо: они лгут. Последствия катастрофические, действовать надо быстро", — говорит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Чтобы удержать рост глобального потепления на уровне не более 1,5°C, предусмотренном в Парижском соглашении, необходимо к 2030 сократить объем выбросов на 45%, а к 2050 достичь нулевого уровня. Для этого нужно, чтобы и государства и негосударственные предприятия сократили выбросы — Секретариат ООН по климату (@RKIKOON) April 4, 2022

В ходе презентации в Женеве был также сделан акцент на необходимости пересмотреть принципы производства и жизненного уклада: например, предлагается улучшить термоизоляцию жилья, реже летать на самолетах и уменьшить потребление мяса.

"Нам важно донести главную мысль: действия человека привели нас к климатическому кризису, но именно человек способен спасти планету. Наш доклад призван дать надежду. Не все потеряно, у нас есть реальная возможность изменить положений вещей", — говорит сопредседатель рабочей группы МГЭИК, профессор Джим Скеа.

Острый вопрос повестки — финансирование экологической политики. Для удержания глобального потепления в рамках 1,5°C одному только сектору электроэнергетики понадобятся инвестиции объемом в 2300 миллиардов долларов ежегодно с 2023 по 2052 гг. Согласно авторам доклада, трансформация экономики в 21 веке обойдется дешевле, чем бездействие и ликвидация разрушительных последствий климатических изменений.