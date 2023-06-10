Доклад: почти половина молодежи желает выйти на пенсию до 60
Foto: Ryoji Iwata / cc

Почти половина молодых людей в возрасте до 40 лет желала бы выйти на пенсию до того, как им исполнится 60 лет. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

44% опрошенных людей в возрасте до 40 лет завили, что хотели бы прекратить работать не позднее 60 лет. Вместе с тем 40% признали, что продолжили бы работать и после достижения 65-летнего возраста, пишет LSM.

Впрочем, авторы доклада отмечают, что мечты о ранней пенсии вряд ли будут достижимы. Неправительственная организация обращает внимание, что на прекращение работы в столь раннем возрасте лишь усугубит социальный разрыв и ослабит поступления в пенсионные фонды. Ранний выход на пенсию может нести ущерб и на макроэкономическом уровне.

Напротив, скорее всего работать придется дольше, а пенсионный возраст будет только расти, отмечают в НГО.

Уже сообщалось, что в последние годы многие страны, в том числе Великобритания и Франция, повышают официальный возраст выхода на пенсию.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu