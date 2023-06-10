Доклад: почти половина молодежи желает выйти на пенсию до 60

Почти половина молодых людей в возрасте до 40 лет желала бы выйти на пенсию до того, как им исполнится 60 лет. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума.

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44% опрошенных людей в возрасте до 40 лет завили, что хотели бы прекратить работать не позднее 60 лет. Вместе с тем 40% признали, что продолжили бы работать и после достижения 65-летнего возраста, пишет LSM.

Впрочем, авторы доклада отмечают, что мечты о ранней пенсии вряд ли будут достижимы. Неправительственная организация обращает внимание, что на прекращение работы в столь раннем возрасте лишь усугубит социальный разрыв и ослабит поступления в пенсионные фонды. Ранний выход на пенсию может нести ущерб и на макроэкономическом уровне.

Напротив, скорее всего работать придется дольше, а пенсионный возраст будет только расти, отмечают в НГО.

Уже сообщалось, что в последние годы многие страны, в том числе Великобритания и Франция, повышают официальный возраст выхода на пенсию.