Доклад разведки США по войне в Украине и планам Путина. Главное
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Глава национальной разведки США Эврил Хейнс рассказала о перспективах войны в Украине и о том, что собирается делать президент России Владимир Путин, на основе сведений, полученных американскими спецслужбами. Вот главные выводы.

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  • Путин применит ядерное оружие только в том случае, если Россия столкнется с экзистенциальной угрозой
  • Путин, "вероятно", введет военное положение в России, чтобы поддержать военные усилия
  • Путин планирует долгую войну, рассчитывая на то, что США и Европа потеряют решимость
  • Путин готов перенести войну за пределы Донбасса в Приднестровье
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BBC News Русская служба:

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