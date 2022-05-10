Доклад разведки США по войне в Украине и планам Путина. Главное

Глава национальной разведки США Эврил Хейнс рассказала о перспективах войны в Украине и о том, что собирается делать президент России Владимир Путин, на основе сведений, полученных американскими спецслужбами. Вот главные выводы.
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- Путин применит ядерное оружие только в том случае, если Россия столкнется с экзистенциальной угрозой
- Путин, "вероятно", введет военное положение в России, чтобы поддержать военные усилия
- Путин планирует долгую войну, рассчитывая на то, что США и Европа потеряют решимость
- Путин готов перенести войну за пределы Донбасса в Приднестровье
#BREAKING Putin determined to take war beyond Donbas to Transnistria: US intelligence chief pic.twitter.com/DUrWKJXnmN— AFP News Agency (@AFP) May 10, 2022
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BBC News Русская служба:
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