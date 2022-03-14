"Дом Дерипаски": полиция арестовала "махновцев", захвативших многомиллионный особняк российского олигарха в Лондоне

Лондонская полиция сообщила о задержании четырех человек, самовольно занявших четырехэтажный особняк в центре Лондона, принадлежащий, как считается, российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.

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Группа протестующих, называющих себя "Лондонские махновцы" (в честь украинского анархиста Нестора Махно), ворвалась в жилой дом, расположенный в одном из наиболее роскошных районов Лондона "Белгравия" в ночь на 14 марта.

Столичная полиция подтвердила факт задержания четырех человек, попытавшихся вечером в понедельник прорваться через полицейское оцепление.

Как сообщили в пресс-службе лондонской полиции, нарушители были задержаны при попытке выбраться через тыльную сторону здания, где располагается консульство Румынии.

Миллиардер Олег Дерипаска находится под британскими санкциями, введенными против него после российского вторжения в Украину.

"Российским олигархам: вы оккупируете Украину, мы оккупируем вас, — гласит заголовок манифеста, опубликованного в "Твиттере" группы. — Оккупировав этот дом, мы хотим выразить солидарность с народом Украины, а также с народом России, который не соглашался на подобное безумие".

К утру новость о вторжении активистов в роскошный особняк Олега Дерипаски разлетелась по всему Лондону.

Около полудня под окнами дома собрались десятки журналистов всевозможных СМИ. Вход в здание был оцеплен полицией.

"Это имущество освобождено", — написано на транспаранте, который повесили протестующие перед входом в здание.

Еще одно обращение, адресованное лично российскому лидеру Владимиру Путину, мы не можем здесь привести из-за содержащейся в нем нецензурной лексики.

Активисты — всего их было четверо — столпились на балконе, расположенном над входом в здание. Их лица были закрыты черными масками. Один из анархистов сказал, что он гражданин Литвы, другие отказались говорить, откуда они.

Протестующие заявили, что хотят переоборудовать особняк на семь спален стоимостью в 25 млн фунтов (более 32 млн долларов), под пункт приема украинских беженцев. В здании есть домашний кинотеатр, тренажерный зал и турецкая сауна.

"Мы хотим открыть здесь центр для беженцев, поскольку британские власти не смогли помочь тем, кому это помощь нужна сейчас больше всего", — рассказал по телефону корреспонденту Би-би-си один из сквоттеров.

"Позор [главе МИД Британии] Прити Пател, позор правительству!" — добавил он.

Около часу пополудни к дому прибьли около двух десятков полицейских в защитном снаряжении. Просверлив замок во входной двери, они вошли внутрь.

По данным лондонской полиции, в особняке прошел обыск, по итогам которого было установлено, что внутри дома никого нет, ущерба имуществу не нанесено.

Столичная полиция заявила, что продолжает взаимодействовать с теми, кто находится на балконе, соразмеряя необходимость применения силы с соблюдением безопасности участников.

"Они (полицейские) не могут ничего сделать с нами, потому что мы сидим на самом краю и это угрожает нашей безопасности", — рассказал по телефону один из активистов. находящихся на балконе.

Комментируя происходящее, пресс-секретарь британского премьер-министра заявил, что произвольный захват жилых домов — это противозаконное деяние и что власти рассматривают различные варианты того, как можно использовать попавшее под арест имущество, владельцы которого попали под санкции.

В понедельник в Британии было объявлено о запуске правительственной программы, призванной упростить прибытие в страну и размещение в ней десяткам тысяч беженцев из Украины.

Крупный российский промышленник Олег Дерипаска с 2018 года находится под американскими санкциями по причине своей, как считается близости к Кремлю.

В постановлении британского Высокого суда, вынесенном в 2006 году, говорится, что особняк в зажиточном лондонском районе Белгравия принадлежит ему.