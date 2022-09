Домбровскис: Совет ЕС выделит Украине пять миллиардов евро

Совет Европейского союза (ЕС) согласовал выделение Украине помощи в размере пяти миллиардов евро. Об этом сообщил заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции ECOFIN в Праге, пишет "Новая газета. Европа".

Он заявил, что в пятницу, 9 сентября, на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам было решено продолжить оказание финансовой поддержки Украине.

"Министры утвердили пять миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине. Украина нуждается в постоянном притоке средств для финансирования базовых услуг, по оценкам Международного валютного фонда, дефицит бюджета этой страны только в этом году составит 39 миллиардов евро", — подчеркнул Домбровскис

Замглавы Еврокомиссии также отметил, что с начала года Евросоюз направил в Украину 9,5 миллиарда евро в качестве помощи. В целом на восстановление страны после войны понадобится 349 миллиардов евро, сказал Домбровскис.

Strong continued support for #Ukraine at today’s #ECOFIN. EU ministers ready to provide national guarantees to make €5 billion available in loans to 🇺🇦- part 2 of an exceptional €9 billion MFA.

We’re working on how to meet further short-term financing needs.#StandWithUkraine pic.twitter.com/WruehU013H