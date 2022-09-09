Домбровскис: Совет ЕС выделит Украине пять миллиардов евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Совет Европейского союза (ЕС) согласовал выделение Украине помощи в размере пяти миллиардов евро. Об этом сообщил заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции ECOFIN в Праге, пишет "Новая газета. Европа".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он заявил, что в пятницу, 9 сентября, на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам было решено продолжить оказание финансовой поддержки Украине.

"Министры утвердили пять миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине. Украина нуждается в постоянном притоке средств для финансирования базовых услуг, по оценкам Международного валютного фонда, дефицит бюджета этой страны только в этом году составит 39 миллиардов евро", — подчеркнул Домбровскис

Замглавы Еврокомиссии также отметил, что с начала года Евросоюз направил в Украину 9,5 миллиарда евро в качестве помощи. В целом на восстановление страны после войны понадобится 349 миллиардов евро, сказал Домбровскис.

Кроме того, США планирует передать Украине и ее соседям пакет военной помощи в размере 2,8 миллиарда долларов, из которых 2,2 миллиарда долларов будут выделены в виде долгосрочных инвестиций "в рамках программы иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей". Также 675 миллионов долларов будут направлены только в Украину.

В новый пакет помощи входят дополнительное вооружение, боеприпасы и оборудование из запасов Министерства обороны США.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai