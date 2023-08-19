Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму на будущей неделе

Бывший президент США Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон штата Джорджия в конце предстоящей недели - в четверг либо пятницу, сообщила вечером в пятницу, 18 августа, американская телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

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Трампу и 18 его соратникам предъявлены уголовные обвинения в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Согласно решению прокуратуры, обвиняемые имеют возможность добровольно сдаться властям до 25 августа.

По сведениям телекомпании ABC News, до этой даты адвокаты экс-президента проведут с окружной прокуратурой переговоры о внесении залога. Если судья не одобрит соглашение о залоге, Дональд Трамп останется в тюрьме. Шериф округа Фултон ранее заявлял, что собирается обращаться с Трампом и его подельниками так же, как и с другими обвиняемыми. Это означает, что их могут фотографировать и снимать у них отпечатки пальцев.

Четыре уголовных дела - 91 обвинение

Против Трампа открыты уже четыре уголовных дела, по которым ему предъявлено в общей сложности 91 обвинение. Помимо дела о нарушении на выборах в Джорджии, на Трампа заведены дела о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

На фоне уголовного преследования Дональд Трамп продолжает свою предвыборную кампанию для участия в выборах президента США в 2024 году. Сейчас он является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.