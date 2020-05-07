Дональд Трамп: "Это хуже терактов в Нью-Йорке"

Президент CША Дональд Трамп назвал эпидемию Covid-19 "нападением Китая", "худшим за всю историю Америки". "То, что с нами сотворили, это худшее, что было в нашей истории. Это хуже нападения на Перл-Харбор, это хуже терактов в Нью-Йорке", - заявил Трамп.

Почти 73 с половиной тысячи погибших американцев и свыше миллиона двухсот двадцати восьми тысяч зараженных - такие цифры приводит балтиморский университет Джонса Хопкинса, еще и поэтому группа ведущих вирусологов и инфекционистов США, действующая под эгидой Белого дома, распущена не будет - президент дезавуировал свое же решение, объявленное сутки назад, передает euronews.com.

"Я, честно говоря, даже не ожидал, каким влиянием пользуются эти люди, мне звонили те, к кому я отношусь с уважением, и подчеркивали, что деятельность этой команды, бесспорно, отменная, должна продолжиться", - отметил президент США.

Как сообщает The Associated Press, накануне на слушаниях в Конгрессе, экс-директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден заявил, что до конца этого месяца жертвами эпидемии могут стать не менее 100 тысяч американцев.

И Белый дом, и Госдепартамент придерживаются точки зрения, что коронавирус ускользнул из лаборатории в китайской Ухани, получившей от ВОЗ сертификат четвертой, наивысшей степени, означающей, что там манипулировали с наиболее опасными патогенами.