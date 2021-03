Дональд Трамп обещает запустить собственную соцсеть

Советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что бывший президент "через два-три месяца" вернётся в соцсети, но уже со своей платформой. Трамп планирует, что соцсеть "изменит правила игры" и привлечёт "десятки миллионов пользователей".

Такое решение бывший американский президент принял после того, как его заблокировали Twitter и Facebook из-за публикаций, которые якобы подстрекали жителей к бунту в Капитолии 6 января.

.@JasonMillerinDC said President Trump will be "returning to social media in two or three months" with "his own platform" that will "completely redefine the game" and attract "tens of millions" of new users. #MediaBuzz