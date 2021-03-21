Дональд Трамп обещает запустить собственную соцсеть
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что бывший президент "через два-три месяца" вернётся в соцсети, но уже со своей платформой. Трамп планирует, что соцсеть "изменит правила игры" и привлечёт "десятки миллионов пользователей".

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Такое решение бывший американский президент принял после того, как его заблокировали Twitter и Facebook из-за публикаций, которые якобы подстрекали жителей к бунту в Капитолии 6 января.

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