Дональд Трамп обещает запустить собственную соцсеть

Советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что бывший президент "через два-три месяца" вернётся в соцсети, но уже со своей платформой. Трамп планирует, что соцсеть "изменит правила игры" и привлечёт "десятки миллионов пользователей".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Такое решение бывший американский президент принял после того, как его заблокировали Twitter и Facebook из-за публикаций, которые якобы подстрекали жителей к бунту в Капитолии 6 января.