Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года.

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Его помощники подали официальную заявку на участие в выборах, в то время как сам бывший президент обратился к своим сторонникам, собравшимся у его резиденции во Флориде.

"Возвращение Америки начинается прямо сейчас!" — провозгласил Трамп.

Он с гордостью описал четырехлетний период, который он провел в Белом доме.

"В эти короткие четыре года у всех все было замечательно, — сказал он. — Все процветали, как никогда прежде".

Трамп рассказал, что к моменту его ухода с поста экономика стремительно восстанавливалась после спада, вызванного эпидемией коронавируса.

"Теперь же мы страна, находящаяся в упадке", — продолжил он, напомнив о резком росте инфляции в стране, достигшей максимального значения за последние 40 лет.

Трамп также подверг критике действующего президента США за то, что тот, по его словам, поставил страну на грань ядерной войны из-за неспособности совладать с конфликтом в Украине.

"Даже буквально сегодня в Польшу прилетела ракета, вероятно, запущенная Россией, — сказал Дональд Трамп. — Люди совершенно разозлены и находятся в смятении. Они очень, очень разгневаны".

"Для того чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", — объявил он под громкие овации собравшихся.

По его словам, ему чрезвычайно легко говорить перед толпой, "когда вокруг столько любви".

Трамп пообещал, что с этого момента и вплоть до дня голосования в 2024 году он будет сражаться, как никто еще не сражался в истории.

"Мы нанесем поражение радикальным левым из Демократической партии, которые пытаются разрушить нашу страну изнутри", — заключил он.