Вандалов, разрушающих памятники, статуи и мемориалы, ожидают "длительные тюремные сроки", заявил президент США. Ранее он разрешил арестовывать тех, кто повреждает памятники.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите американских памятников, предусматривающий "длительные тюремные сроки" для участников актов вандализма.

"Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ, защищающий американские монументы, мемориалы и статуи…. Долгие тюремные сроки (предусмотрены) за эти акты беззакония, совершаемые против нашей великой страны", — написал президент в своем аккаунте в Twitter в пятницу, 26 июня.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues — and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!

Трамп добавил, что отменил свою поездку на выходные в Бедминстер (штат Нью-Джерси), чтобы "удостовериться, что в Вашингтоне соблюдаются закон и порядок".

За минувшие дни вандалы пытались снести несколько памятников, в том числе статую бывшему президенту США Эндрю Джексону, стоящую перед Белым домом. Попытке свалить памятник помешала полиция, несколько человек были задержаны.

Ранее Трамп заявил, что разрешил федеральному правительству арестовывать тех, кто повреждает или разрушает памятники. Он напомнил, вандалам может грозить до 10 лет лишения свободы. Президент добавил, что решение вступило в силу, но наказывать за снос памятников можно и задним числом. Попытку уничтожения памятника Джексону Трамп назвал "позорным вандализмом".

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent…..