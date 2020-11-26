Дональд Трамп помиловал экс-советника Майкла Флинна

Перед передачей поста президента США Байдену Трамп помиловал своего бывшего советника. Майкл Флинн еще в 2017 году признал, что солгал ФБР о деталях разговора с российским послом.

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Президент США Дональд Трамп объявил о том, что помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. "Для меня большая честь объявить о том, что генерал Майкл Т. Флинн получил полное помилование", - написал он в среду, 25 ноября, в своем Twitter, поздравив Флинна и заметив, что теперь тот проведет вместе с семьей "фантастический День благодарения".

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

Флинн в декабре 2017 года признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с занимавшим на тот момент пост посла РФ в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против ряда российских частных лиц и компаний, а впоследствии дал агентам Федерального бюро расследований США ложные показания о содержании этого разговора.

Изучавший возможные связи людей из окружения Трампа с российскими властями спецпрокурор по России Роберт Мюллер обратился к суду с просьбой не приговаривать Флинна к тюремному заключению, поскольку тот оказал "существенную поддержку" расследованию по делу об этих возможных связях. Вынесение приговора по делу Флинна было намечено на 27 февраля 2020 года, однако затем отложено на неопределенный срок.

В понедельник Трамп объявил о готовности "в интересах страны" начать процедуру передачи президентской власти в стране аппарату его соперника на выборах Джо Байдена. Официальные итоги выборов будут подведены 14 декабря после голосования коллегии выборщиков.