Дональд Трамп помиловал экс-советника Майкла Флинна

Перед передачей поста президента США Байдену Трамп помиловал своего бывшего советника. Майкл Флинн еще в 2017 году признал, что солгал ФБР о деталях разговора с российским послом.

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. "Для меня большая честь объявить о том, что генерал Майкл Т. Флинн получил полное помилование", - написал он в среду, 25 ноября, в своем Twitter, поздравив Флинна и заметив, что теперь тот проведет вместе с семьей "фантастический День благодарения".

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!