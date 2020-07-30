Дональд Трамп предлагает перенести президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в США, которые намечены на ноябрь этого года.

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Американский лидер написал об этом в своем "Твиттере". Он связал необходимость переноса выборов с пандемией коронавируса и опасностью мошенничества при голосовании по почте.

"Учитывая всеобщее голосование по почте (…), выборы 2020 года будут самыми НЕДОСТОВЕРНЫМИ И МОШЕННИЧЕСКИМИ в истории. Это будет огромным позором для США. Нужно перенести выборы, чтобы люди могли проголосовать должным образом — в спокойствии и безопасности???", — написал президент.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Немногие в США верят, что голосование по почте действительно связано с опасностью махинаций. Однако американский президент уже неоднократно высказывался против того, чтобы избиратели участвовали в выборах по почте.

Ранее отдельные штаты США упростили процедуру голосования по почте в связи с пандемией.

Решения Трампа, вероятно, будет недостаточно для переноса выборов. Генеральный прокурор США Уильям Барр, отвечая на вопрос о том, может ли президент принять такое решение самостоятельно, на заседании Палаты представителей 28 июля сказал, что "не изучал вопрос".

Согласно Конституции США, перенести дату голосования на выборах президента может только Конгресс. Еще три федеральных закона в Соединенных Штатах устанавливают точную и не изменяемую дату этого голосования — "вторник, следующий после первого понедельника ноября". Эта норма не менялась с 1845 года.

По законодательству США, перенести выборы с помощью исполнительного указа невозможно — в прошлом Трамп предпочитал именно этот метод оформления своих решений.

В нынешней ситуации, если Коллегия выборщиков, которая закрепляет результаты президентских выборов, не проголосует в назначенную дату, срок Трампа юридически будет считаться истекшим 20 января 2021 года.