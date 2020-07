Дональд Трамп предлагает перенести президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в США, которые намечены на ноябрь этого года.

Американский лидер написал об этом в своем "Твиттере". Он связал необходимость переноса выборов с пандемией коронавируса и опасностью мошенничества при голосовании по почте.

"Учитывая всеобщее голосование по почте (…), выборы 2020 года будут самыми НЕДОСТОВЕРНЫМИ И МОШЕННИЧЕСКИМИ в истории. Это будет огромным позором для США. Нужно перенести выборы, чтобы люди могли проголосовать должным образом — в спокойствии и безопасности???", — написал президент.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???